Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    Месси: «Для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего»

    Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

    «Я хочу поблагодарить всех за это признание. Но лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Впрочем, сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – бесценная радость», – сказал Месси.

    ФИФА опубликовала итоги голосования за звание игрока года: ван Дейк отстал от Месси на 8 очков

    Черчесов выбрал Роналду при голосовании за игрока года, Дзюба – ван Дейка

    ​​​​​​​

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73770
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru