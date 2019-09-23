Месси: «Для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

«Я хочу поблагодарить всех за это признание. Но лично для меня индивидуальные награды вторичны, команда превыше всего. Впрочем, сегодня для меня особенный день, потому что я здесь с семьей и детьми. Они впервые здесь. Видеть их – бесценная радость», – сказал Месси.

Месси стал обладателем премии The Best, опередив защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду .

и нападающего «Ювентуса» . Голландец отстал от аргентинца на 8 очков, а португалец – на 10.

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