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    Григорян: «С Мелкадзе «Тамбов» попал в «яблочко»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян поделился мнением об игровых качествах нападающего своей команды Георгия Мелкадзе.

    «Наверное, любой другой на месте Мелкадзе уже начал бы канючить: сыграть столько матчей в Премьер-лиге и только сейчас отметиться голами. Но речь здесь не только о голах. Да, считаю, мы попали с ним в «яблочко». Взяли игрока, которого не хватало в нашей командной структуре, в атакующих действиях.

    Пока он к нам ехал, когда уже было решено по аренде, мы просмотрели много эпизодов с его участием. Это всегда плюс для команды, когда футболист может сыграть и «девятку», и «десятку», и флангового полузащитника.

    Помните сезон в ФНЛ, когда Георгий много наколотил? Он тогда вообще играл девятого номера! В нашей ситуации его способности сыграть на разных позициях дают нам возможность использовать Мелкадзе по полной программе», – сказал Григорян.

    • «Тамбов» арендовал игрока у «Спартака» до конца нынешнего сезона.
    • 22-летний форвард провел два матча и забил два гола.
    • Дубль Мелкадзе в субботу принес команде волевую победу над одним из лидеров РПЛ «Ростовом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1378

      Фан666 5 минут назад

      Дядя, а если это его последние голы, что ты тогда скажешь? Куда ты с ним попадешь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +438

      Звезда запаса 23 минуты назад

      На этот раз будешь говно пересматривать?

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