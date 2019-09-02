«Спартак» объявил о переходе Мелкадзе в «Тамбов»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел в «Тамбов» на правах аренды.

«Тамбов» арендовал нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Желаем Георгию удачи в играх за тамбовский клуб», – говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

Зарплата россиянина в «Спартаке» – 3 миллиона рублей в месяц. По информации «Бизнес Online», «Тамбов» будет платить футболисту только 150 тысяч.