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    «Спартак» объявил о переходе Мелкадзе в «Тамбов»

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел в «Тамбов» на правах аренды.

    «Тамбов» арендовал нападающего «Спартака» Георгия Мелкадзе. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Желаем Георгию удачи в играх за тамбовский клуб», – говорится в сообщении «Спартака» в твиттере.

    Зарплата россиянина в «Спартаке» – 3 миллиона рублей в месяц. По информации «Бизнес Online», «Тамбов» будет платить футболисту только 150 тысяч.

    • Мелкадзе – воспитанник «Спартака». За основную команду он провел 18 матчей, но не отметился результативными действиями.
    • В мае этого года форвард продлил контракт с клубом на три года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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