«Севилья» не нанесла ни одного удара в створ «Реала». Мадридцам удалось подобное впервые с августа 2016 года

Осасуна показала Барселоне где что лежит, надеюсь пройдем
В матче 5-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Севилью» со счетом 1:0.
Андалусийцы за 90 минут ни разу не пробили в створ ворот столичной команды.
«Реалу» удалось провести игру чемпионата Испании без ударов в створ своих ворот впервые с августа 2016 года.
Три года назад мадридцы разгромили «Реал Сосьедад» со счетом 3:0, не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ.
- «Реал» делит лидерство в Примере с «Атлетиком».
- Следующий соперник команды Зинедина Зидана – «Осасуна».