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    «Севилья» не нанесла ни одного удара в створ «Реала». Мадридцам удалось подобное впервые с августа 2016 года

    В матче 5-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

    Андалусийцы за 90 минут ни разу не пробили в створ ворот столичной команды.

    «Реалу» удалось провести игру чемпионата Испании без ударов в створ своих ворот впервые с августа 2016 года.

    Три года назад мадридцы разгромили «Реал Сосьедад» со счетом 3:0, не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      Ron09 1 час назад

      Осасуна показала Барселоне где что лежит, надеюсь пройдем

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