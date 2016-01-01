«Севилья» не нанесла ни одного удара в створ «Реала». Мадридцам удалось подобное впервые с августа 2016 года

В матче 5-го тура Примеры «Реал» в гостях обыграл «Севилью» со счетом 1:0.

Андалусийцы за 90 минут ни разу не пробили в створ ворот столичной команды.

«Реалу» удалось провести игру чемпионата Испании без ударов в створ своих ворот впервые с августа 2016 года.

Три года назад мадридцы разгромили «Реал Сосьедад» со счетом 3:0, не позволил сопернику нанести ни одного удара в створ.