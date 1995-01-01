Икарди: «Не верю слухам, что меня не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси»

Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал о своeм отношении к слухам, согласно которым его не вызывают в сборную Аргентины из-за капитана национальной команды Лионеля Месси.

Икарди увeл жену у Макси Лопеса , который является другом Месси.

, который является другом Месси. За сборную нападающий провел только восемь матчей и забил один гол.

За «ПСЖ» он выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Интеру».

«Я играл с Месси и знаю его еще со времен академии «Барселоны». Не думаю, что эти слухи правдивы. Однако я не могу заставить людей перестать говорить об этом. Я очень ценю его как человека и сомневаюсь в том, что меня не вызывают в сборную из-за него», – сказал Икарди.

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