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    Икарди: «Не верю слухам, что меня не вызывают в сборную Аргентины из-за Месси»

    Форвард «ПСЖ» Мауро Икарди рассказал о своeм отношении к слухам, согласно которым его не вызывают в сборную Аргентины из-за капитана национальной команды Лионеля Месси.

    • Икарди увeл жену у Макси Лопеса, который является другом Месси.
    • За сборную нападающий провел только восемь матчей и забил один гол.
    • За «ПСЖ» он выступает на правах аренды, а его трансфер принадлежит «Интеру».

    «Я играл с Месси и знаю его еще со времен академии «Барселоны». Не думаю, что эти слухи правдивы. Однако я не могу заставить людей перестать говорить об этом. Я очень ценю его как человека и сомневаюсь в том, что меня не вызывают в сборную из-за него», – сказал Икарди.

    Разбираем последние трансферы. Зачем Икарди «ПСЖ» и что ждать от Мхитаряна

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5841

      mihail200606 1 час назад

      Аргентосам вообще не стоит отказываться от забивных форвардов.. А то в жопе так и будут сидеть, перебирать игроками..

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