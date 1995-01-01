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    Зидан: «Работа в обороне стала фундаментом для победы над «Севильей»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Севильей» в матче 5-го тура Примеры.

    «Я счастлив и испытываю огромное удовлетворение. По нашей игре было много вопросов, однако сегодня мы провели 90 минут на очень высоком уровне. Нужно поздравить всех игроков команды. Это наша общая победа.

    Бензема вновь принес нам победу, однако мы отлично оборонялись. Мы провели эту игру очень качественно с точки зрения тактики. Работа в обороне стала фундаментом для победы, ключевым моментом, который позволил нам выиграть. Сегодня в нашей игре чувствовался характер. Игроки бились на поле друг за друга и отдали на поле все, заслужив эту победу», – сказал Зидан.

    • «Реал» обыграл «Севилью» в гостях со счетом 1:0.
    • Мадридцы делят лидерство в Примере с «Атлетиком».
    • Следующий соперник команды Зидана – «Осасуна».

    Источник: El Chiringuito

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