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    Берг оформил дубль ЦСКА за три минуты. Это его первые голы за «Краснодар»

    «Краснодар» играет на выезде с ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России (2:3, 75-я минута).

    Нападающий гостей Маркус Берг забил на 57-й и 60-й минутах, сделав счет 2:3. Голы стали для 33-летнего шведа первыми за 10 матчей. Краснодарский клуб подписал его в июле в качестве свободного агента.

    В первом тайме команда Виктора Гончаренко забила три гола за 10 минут. Арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора.

    • Перед началом встречи «Краснодар» занимал третье место (20 очков), ЦСКА – пятое (19).
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «ВТБ Арене».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      zaKrasnodar 4 минуты назад

      Судья,судья

      0
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      Рейтинг: +235

      GrizzlyD 5 минут назад

      пенальти не назначил в ворота цска, это как?

      0
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      Рейтинг: +87

      Вальдемар IV 6 минут назад

      пенку явную за снос берга не дали, твари кабинетные

      0
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      Рейтинг: +697

      ruded 12 минут назад

      очень смахивает на договорнячок

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      Рейтинг: +931

      Genz 25 минут назад

      Две команды лузеры. По пять мячей пропускают от слабых команд

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