Берг оформил дубль ЦСКА за три минуты. Это его первые голы за «Краснодар»

«Краснодар» играет на выезде с ЦСКА в матче 10-го тура чемпионата России (2:3, 75-я минута).

Нападающий гостей Маркус Берг забил на 57-й и 60-й минутах, сделав счет 2:3. Голы стали для 33-летнего шведа первыми за 10 матчей. Краснодарский клуб подписал его в июле в качестве свободного агента.

В первом тайме команда Виктора Гончаренко забила три гола за 10 минут. Арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после просмотра видеоповтора.