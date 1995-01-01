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    Игбун – лучший игрок матча «Динамо» – «Уфа». Форвард оформил дубль

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча десятого тура между «Динамо» и «Сочи» (2:3). Им стал нападающий хозяев Сильвестр Игбун.

    Принадлежащий «Уфе» форвард оформил дубль. Победу же сочинцам принес гол нападающего Александра Карапетяна в компенсированное время второго тайма.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1336

      VGreen 36 минут назад

      Игбун – лучший игрок матча «Динамо» – «Уфа»

      тупые редакторы. Какая Уфа ж еще. Видимо, когда писали "Игбун" в голове была "Уфа", вот так и написали. Это допустимо при общении, но не на новостных сайтах. Хоть перечитывайте что пишите

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