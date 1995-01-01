Игбун – лучший игрок матча «Динамо» – «Уфа». Форвард оформил дубль

Игбун – лучший игрок матча «Динамо» – «Уфа»
тупые редакторы. Какая Уфа ж еще. Видимо, когда писали "Игбун" в голове была "Уфа", вот так и написали. Это допустимо при общении, но не на новостных сайтах. Хоть перечитывайте что пишите
РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча десятого тура между «Динамо» и «Сочи» (2:3). Им стал нападающий хозяев Сильвестр Игбун.
Принадлежащий «Уфе» форвард оформил дубль. Победу же сочинцам принес гол нападающего Александра Карапетяна в компенсированное время второго тайма.
- Для Игбуна голы «Сочи» стали дебютными за «Динамо».
- У москвичей вскоре может смениться главный тренер.
- «Динамо» в чемпионате России занимает 11 место.