Игбун – лучший игрок матча «Динамо» – «Уфа». Форвард оформил дубль

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча десятого тура между «Динамо» и «Сочи» (2:3). Им стал нападающий хозяев Сильвестр Игбун.

Принадлежащий «Уфе» форвард оформил дубль. Победу же сочинцам принес гол нападающего Александра Карапетяна в компенсированное время второго тайма.