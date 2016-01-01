Лукаку: «У нас сильная связь с Конте»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями после победы над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура Серии А и рассказал о влиянии главного тренера Антонио Конте.
«У нас сильная связь с Конте. Он действительно помогает мне. В 26 лет мне нужен такой тренер, который каждый дарит мотивацию. Я счастлив играть за «Интер» и работать с Конте.
Победа в дерби – важный результат, но у нас дальше непростой матч против «Лацио». Титул? Я не хочу сейчас забегать так далеко», – заявил Лукаку.
- «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 12 очков.
- В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» дома сыграл вничью со «Славией».