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    Лукаку: «У нас сильная связь с Конте»

    Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку поделился впечатлениями после победы над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура Серии А и рассказал о влиянии главного тренера Антонио Конте.

    «У нас сильная связь с Конте. Он действительно помогает мне. В 26 лет мне нужен такой тренер, который каждый дарит мотивацию. Я счастлив играть за «Интер» и работать с Конте.

    Победа в дерби – важный результат, но у нас дальше непростой матч против «Лацио». Титул? Я не хочу сейчас забегать так далеко», – заявил Лукаку.

    • «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 12 очков.
    • В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» дома сыграл вничью со «Славией».

    Источник: Football Italia

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