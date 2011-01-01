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    Хеведес: «Нас считают аутсайдерами группы в Лиге чемпионов»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился своим мнением о перспективах московского клуба в Лиге чемпионов.

    «Нас считают аутсайдерами группы, мы боремся с такими грандами, как «Атлетико» и «Ювентус», которые являются фаворитами на выход в плей-офф. Будет серьезная борьба за два первых места. Нас же с «Байером» считают командами, которые могут занять либо третье, либо четвертое место. Так что победа в первом матче – отличное начало для нас.

    Шансы «Локомотива» в матче с «Атлетико»? Мы опять же не будем фаворитами, но постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с «Байером». Надеемся, что будут создаваться моменты впереди. Посмотрим», – заявил немец.

    • В первом туре «Локомотив» обыграл «Байер» (2:1).
    • В следующем матче ЛЧ московский клуб примет «Атлетико».
    • Игра состоится 1 октября в 22:00.

    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +803

      Loko_Roma 54 минуты назад

      Обьективно борьба будет за 3 место. Но может случиться все что угодно.

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