Хеведес: «Нас считают аутсайдерами группы в Лиге чемпионов»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился своим мнением о перспективах московского клуба в Лиге чемпионов.

«Нас считают аутсайдерами группы, мы боремся с такими грандами, как «Атлетико» и «Ювентус», которые являются фаворитами на выход в плей-офф. Будет серьезная борьба за два первых места. Нас же с «Байером» считают командами, которые могут занять либо третье, либо четвертое место. Так что победа в первом матче – отличное начало для нас.

Шансы «Локомотива» в матче с «Атлетико»? Мы опять же не будем фаворитами, но постараемся хорошо отработать в обороне, как это было с «Байером». Надеемся, что будут создаваться моменты впереди. Посмотрим», – заявил немец.