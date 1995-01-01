«Милан» не выигрывает у «Интера» в чемпионате Италии с января 2016-го

В матче 4-го тура Серии А «Интер» переиграл «Милан» со счетом 2:0.

В составе команды Антонио Конте отличились Брозович и Лукаку .

отличились и . «Интер» одержал четвертую победу в четвертом матче Серии А.

Команда Марко Джампаоло не может обыграть принципиальных соперников в рамках чемпионата Италии.

В семи следующих матчах «Милан» потерпел четыре поражения и три матча свел к ничьей.

Это самая длинная серия клуба без побед над «Интером» с 1999 года.