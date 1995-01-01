«Милан» не выигрывает у «Интера» в чемпионате Италии с января 2016-го

В матче 4-го тура Серии А «Интер» переиграл «Милан» со счетом 2:0.
- В составе команды Антонио Конте отличились Брозович и Лукаку.
- «Интер» одержал четвертую победу в четвертом матче Серии А.
Команда Марко Джампаоло не может обыграть принципиальных соперников в рамках чемпионата Италии.
В семи следующих матчах «Милан» потерпел четыре поражения и три матча свел к ничьей.
Это самая длинная серия клуба без побед над «Интером» с 1999 года.
Источник: Gracenote Sports
Твиттер с аудиторией 100 тысяч человек. Посвящен футбольной статистике и интересным фактам.