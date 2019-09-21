Семак: «Кокорин нужен «Зениту», сборной, нашему футболу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решение РФС не регистрировать форварда Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России. Клуб сможет заявить игрока только зимой.

«Понятно, что законы для того, чтобы их соблюдать, но законы пишут для людей. Два года без футбола — это очень много для любого игрока. Это то дело, которым он живeт. Кокорин — тот игрок, который нужен нам, сборной, нашему футболу.

Насколько я знаю, клуб не собирается подавать апелляцию, поскольку срок рассмотрения очень длительный. Мне хотелось бы, чтобы всe поскорее решилось, чтобы Саша спокойно вернулся к тренировкам и матчам», – сказал Семак.

Кокорин на текущей неделе вышел из исправительного учреждения по УДО.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения

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