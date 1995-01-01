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    РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» со счетом 5:0, Сутормин сделал дубль

    «Зенит» в десятом туре РПЛ разгромил «Рубин». Дублем в составе действующих чемпионов отметился полузащитник Алексей Сутормин, который летом в течение нескольких дней принадлежал казанцам.

    Теперь «Зенит» находится на первом месте в таблице. На текущей неделе команда проводила матч Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1).

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 5:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Иванович, 58; 2:0 – Сутормин, 65; 3:0 – Сутормин, 75; 4:0 – Мак, 82; 5:0 – Шатов, 87.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев (Мак, 77), Барриос (Краневиттер, 78), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 46).

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров (Кварацхелия, 56), Могилевец, Ташаев (Подберезкин, 70), Коновалов, Зуев, Кьяртанссон (Микелтадзе, 76) .

    Предупреждения: нет – Могилевец, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии95
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      Рейтинг: +1285

      Борат 5 минут назад

      Рубин решил поддержать Краснодар и ЦСКА и пропустил пятюню)))

      2
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      Рейтинг: +3242

      paracetamol > Борат 3 минуты назад

      Одного поля ягоды.

      0
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      Рейтинг: +279

      kazak161 6 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЗЕНИТ? А ЧТО КТО ТАКОЙ ЗЕНИТ! ЭТО ВЕЛИКИЙ КЛУБ ГАЗПРОМА КОТОРЫЙ НИ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ВЫГРАТЬ КРОМЕ ГАЗПРОМА?

      -4
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      Рейтинг: +44

      tushkanlz 7 минут назад

      Зенитовцы - Молодцы!!! а вот комментаторы матча на tv...

      0
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      Рейтинг: +227

      Пельш 1 7 минут назад

      Раз, два, три ЗЕНИТУШКА дави!!!!!! 5 - 0 это сейчас в моде что-ли?

      2
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      Рейтинг: +158

      aleksander 12 минут назад

      Где этот "фанат рубина"??? Че он теперь то глор своё не горланит??!! Ну видимо опять судьи помогли,президенты проплатили... Ждал этого глора и этого матча, а он спрятался крысеныш))) пусть теперь кушает видя счёт и статистику)))великий ЗЕНЯ с победой, раздавили шавку))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2906

      Gek Dement > aleksander 2 минуты назад

      Его заблочили за мат, не может он писать..) Возможно с другой страницы где нибудь и пишет правда.

      0
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      Рейтинг: +3242

      paracetamol 16 минут назад

      Наконец Зенит играл в свое удовольствие. Лёху Сутормина с дублем!

      3
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      Рейтинг: +73760

      zigbert 17 минут назад

      Зенит провел пожалуй лучший матч в чемпионате. С победой!

      2
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      Рейтинг: +1244

      Бриг 26 минут назад

      Ну, хоть подправят результативность немного, а то неприлично было для чемпиона.

      1
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      Рейтинг: +98

      ZENIT***** 35 минут назад

      Сейчас пересмотрел моменты., реально, Иванович подкинул расслабуху, после его банки что-то пошло, как бы камень сбросили, и полетели.

      2
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      Рейтинг: +18

      mp7700 35 минут назад

      Как будто под асфальтоукладчик попали)))

      2
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