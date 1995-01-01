РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» со счетом 5:0, Сутормин сделал дубль

«Зенит» в десятом туре РПЛ разгромил «Рубин». Дублем в составе действующих чемпионов отметился полузащитник Алексей Сутормин, который летом в течение нескольких дней принадлежал казанцам.

Теперь «Зенит» находится на первом месте в таблице. На текущей неделе команда проводила матч Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1).

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Рубин (Казань) – 5:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Иванович, 58; 2:0 – Сутормин, 65; 3:0 – Сутормин, 75; 4:0 – Мак, 82; 5:0 – Шатов, 87.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, дос Сантос, Шатов, Оздоев, Кузяев (Мак, 77), Барриос (Краневиттер, 78), Дзюба, Дриусси (Сутормин, 46).

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Башкиров (Кварацхелия, 56), Могилевец, Ташаев (Подберезкин, 70), Коновалов, Зуев, Кьяртанссон (Микелтадзе, 76) .

Предупреждения: нет – Могилевец, 90.

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