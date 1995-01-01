Бабаев: «ЦСКА может быть удовлетворен текущим положением дел»

Почему другие Московские клубы усиливаются каждый год и очень прилично , а главный клуб столицы за последнее время не может усилить команду ? Спонсор плохой? Денег нет? Не поверю , что у Гинера нету денег ... больше половины команд РПЛ могут потратить больше ЦСКА , только не клуб который каждый год в еврокубках играет и продаёт игроков за большие деньги
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил стартовый отрезок сезона. На текущей неделе в первом туре группового этапа Лиги Европы москвичи крупно уступили «Лудогорцу» (1:5).
«Считаю, мы можем быть удовлетворены текущим положением дел. Действительно, проиграли стартовый поединок «Крыльям Советов», но затем команда начала стабильно набирать очки. Хотя несколько матчей подряд нас будто бы преследовал злой рок — приходилось делать вынужденные замены из-за травм игроков ещe в первом тайме.
Кроме того, ЦСКА вполне мог набрать больше очков, будь назначен стопроцентный пенальти в ворота «Сочи». Вместе с тем надо сказать, что все наши матчи получились очень непростыми. За исключением разве что домашней встречи против «Ахмата», которую мы выиграли с крупным счeтом», – сказал функционер.
- В РПЛ ЦСКА на одно очко отстает от первого места.
- Завтра, 22 сентября, москвичи сыграют с «Краснодаром».
- В следующем туре Лиги Европы (3 октября) ЦСКА встретится дома с «Эспаньолом».