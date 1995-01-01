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    Бабаев: «ЦСКА может быть удовлетворен текущим положением дел»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил стартовый отрезок сезона. На текущей неделе в первом туре группового этапа Лиги Европы москвичи крупно уступили «Лудогорцу» (1:5).

    «Считаю, мы можем быть удовлетворены текущим положением дел. Действительно, проиграли стартовый поединок «Крыльям Советов», но затем команда начала стабильно набирать очки. Хотя несколько матчей подряд нас будто бы преследовал злой рок — приходилось делать вынужденные замены из-за травм игроков ещe в первом тайме.

    Кроме того, ЦСКА вполне мог набрать больше очков, будь назначен стопроцентный пенальти в ворота «Сочи». Вместе с тем надо сказать, что все наши матчи получились очень непростыми. За исключением разве что домашней встречи против «Ахмата», которую мы выиграли с крупным счeтом», – сказал функционер.

    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1445

      Derzkiy1 36 минут назад

      Почему другие Московские клубы усиливаются каждый год и очень прилично , а главный клуб столицы за последнее время не может усилить команду ? Спонсор плохой? Денег нет? Не поверю , что у Гинера нету денег ... больше половины команд РПЛ могут потратить больше ЦСКА , только не клуб который каждый год в еврокубках играет и продаёт игроков за большие деньги

      0
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      Рейтинг: +81

      Олег1204 > Derzkiy1 34 минуты назад

      Нет денег

      0
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      Рейтинг: +456

      RUSARM 51 минуту назад

      Раз руководство довольно,не о чем говорить!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2129

      InterMilLano1908 52 минуты назад

      Где хоть что то про ЛЕ от руководства клуба???

      2
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