Агуэро – первый игрок в истории АПЛ, забивший в шести стартовых матчах сезона

«Манчестер Сити» принимает «Уотфорд» в матче шестого тура английской Премьер-лиги.

Нападающий хозяев Серхио Агуэро забил гол на седьмой минуте встречи.

Аргентинец стал первым игроком в истории АПЛ, который забил в шести стартовых матчах сезона.

Хосе Антонио Рейес (в сезоне-2004/05 за «Арсенал») и Уэйн Руни (в сезоне-2011/12 за «Манчестер Юнайтед») забивали в пяти первых матчах.