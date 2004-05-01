Агуэро – первый игрок в истории АПЛ, забивший в шести стартовых матчах сезона

Варди вроде как в 9 стартовых матчах забивал
«Манчестер Сити» принимает «Уотфорд» в матче шестого тура английской Премьер-лиги.
Нападающий хозяев Серхио Агуэро забил гол на седьмой минуте встречи.
Аргентинец стал первым игроком в истории АПЛ, который забил в шести стартовых матчах сезона.
Хосе Антонио Рейес (в сезоне-2004/05 за «Арсенал») и Уэйн Руни (в сезоне-2011/12 за «Манчестер Юнайтед») забивали в пяти первых матчах.
- Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года.
- Его контракт с английской командой рассчитан до 2021 года.