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    Агуэро – первый игрок в истории АПЛ, забивший в шести стартовых матчах сезона

    «Манчестер Сити» принимает «Уотфорд» в матче шестого тура английской Премьер-лиги.

    Нападающий хозяев Серхио Агуэро забил гол на седьмой минуте встречи.

    Аргентинец стал первым игроком в истории АПЛ, который забил в шести стартовых матчах сезона.

    Хосе Антонио Рейес (в сезоне-2004/05 за «Арсенал») и Уэйн Руни (в сезоне-2011/12 за «Манчестер Юнайтед») забивали в пяти первых матчах.

    • Агуэро выступает за «Сити» с 2011 года.
    • Его контракт с английской командой рассчитан до 2021 года.

    Источник: SkySports

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Эмом 55 минут назад

      Варди вроде как в 9 стартовых матчах забивал

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