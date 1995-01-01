Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн». Левандовски оформил дубль, Коутиньо забил первый гол

«Бавария» в домашнем матче пятого тура Бундеслиги обыграла со счетом 4:0 «Кельн». Дубль оформил Роберт Левандовски. Первый гол за мюнхенцев забил Филиппе Коутиньо.

В параллельной игре «Байер» после поражения в Лиге чемпионов от «Локомотива» обыграл на своем поле «Унион» – 2:0.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

Бавария – Кельн – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 3; 2:0 – Левандовски, 48; 3:0 – Коутиньо, 62 (с пенальти); 4:0 – Перишич, 73.

Удаления: нет – Эхизибуе, 59.

Байер – Унион – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Фолланд, 20; 2:0 – Аларио, 25.

Удаления: нет – Польтер, 66.

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