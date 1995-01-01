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    Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн». Левандовски оформил дубль, Коутиньо забил первый гол

    «Бавария» в домашнем матче пятого тура Бундеслиги обыграла со счетом 4:0 «Кельн». Дубль оформил Роберт Левандовски. Первый гол за мюнхенцев забил Филиппе Коутиньо.

    В параллельной игре «Байер» после поражения в Лиге чемпионов от «Локомотива» обыграл на своем поле «Унион» – 2:0.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 5-й тур

    Бавария – Кельн – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 3; 2:0 – Левандовски, 48; 3:0 – Коутиньо, 62 (с пенальти); 4:0 – Перишич, 73.

    Удаления: нет – Эхизибуе, 59.

    Байер – Унион – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 20; 2:0 – Аларио, 25.

    Удаления: нет – Польтер, 66.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15

      mp7700 53 минуты назад

      Левандовский как всегда! в отличной Форме

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