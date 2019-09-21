Селюк – об отказе регистрировать Кокорина: «РФС принял правильное решение. Нельзя было открывать этот ящик Пандоры»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поддержал решение комитета РФС по статусу игроков отказать «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России.

«Считаю, что РФС начал подходить к решению вопросов стратегически, думая не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. За это я могу им только поаплодировать. Ни в коем случае нельзя было открывать этот ящик Пандоры. Сейчас профсоюзы и юристы типа Зайцева пытаются умничать по этому вопросу, заявляя, что они выиграют суд у РФС в CAS. Советую Зайцеву в CAS даже не обращаться, так как вышедший из тюрьмы Кокорин в Швейцарии не будет выглядеть, как Юрий Гагарин, что происходит сегодня в России.

Когда я читаю все эти заявления Зайцева, профсоюзов, Колоскова и Тины Канделаки, у меня возникает ощущение, что я попадаю в театр абсурда. Вы сошли с ума! Кокорину в любом случае нужно пару месяцев на восстановление, как и Мамаеву. Его никто не лишает возможности тренироваться с командой, а играть сейчас он все равно бы не смог. Уже с января он снова будет зарегистрирован «Зенитом». Так для чего эта пустая болтовня? Зачем на ровном месте идти против закона и существующих правил?

Зайцев, ты готов идти против России в швейцарском суде, используя фейковые документы? С точки зрения своего пиара – возможно, да. Но не с точки зрения законодательства. Считаю, что всем надо успокоиться. РФС принял правильное решение. А для Кокорина и Мамаева это не играет абсолютно никакой роли, так как эти два месяца они в любом случае будут восстанавливаться и набирать форму.

Или Семак хотел выпустить Кокорина уже в следующем матче Лиги чемпионов с «Бенфикой»? Не смешите людей. Все должны понимать одну вещь: даже в случае разрешения Кокорину быть заявленным уже сейчас, это вызвало бы впоследствии волну претензий как других игроков, так и клубов к РФС в аналогичных ситуациях», – сказал Селюк.

Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения