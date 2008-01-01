Кононов: «У «Спартака» период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Вставать с колен и двигаться дальше!»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (0:1) призвал команду не отчаиваться. У москвичей четыре поражения подряд.

«В такие периоды могут быть и спады, и я верю, что у нас еще будут выигрыши. В любом случае мы будем бороться за каждое очко, за каждую победу.

Сейчас у нас период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!» – сказал Кононов.

В таблице москвичи опустились на седьмое место.

На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.

Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч