Кононов: «У «Спартака» период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Вставать с колен и двигаться дальше!»

У великого и честного Локомотива конкурентов то почти не осталось!
-зенит тянут за уши всеми способами
-цска со своим "1:0" играет настолько невзрачно,что хочется Газзаева вернуть(только при нем и при тех легионерах и наших ребятах было приятно смотреть и в европе болеть)
-динамовское руководство,ровно как и так называемые футболисты,супернападающие,выиграть ни у кого не могут.зачем такие траты??
-спартак в дерьме,и ни игроки,ни тренеры,ни руководители ничего не делают..
-краснодар...конечно он порвет армейцев в ближайшем матче,но позор швейцарским этим не смоет..
-тульский арсенал..команда арендных..зачем существует-загадка..
-уфа-говно,москва-*******...или как говорилось в известном видеоролике..наоборот вроде)
-рубин без Бердыева-хрень какая-то
-Ростов...ну,получил бы от Локомотива.и получит в ответном матче.
-Терек-хер пойми что за команда.Зачем существует? Машины раздавать за голы и Рахимова трудоустраивать..ах да,еще же кричать про продажность судьи..
-Крылья жалко..Лобос,Анюков,Колодин,Ярошик,Тихонов,Карака,Бобер...в разное время,но могли...
-Тамбов,Сочи,Оренбург,Мордовия,Анжи,и так далее...это совсем ни к чему)
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (0:1) призвал команду не отчаиваться. У москвичей четыре поражения подряд.
«В такие периоды могут быть и спады, и я верю, что у нас еще будут выигрыши. В любом случае мы будем бороться за каждое очко, за каждую победу.
Сейчас у нас период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!» – сказал Кононов.
- В таблице москвичи опустились на седьмое место.
- На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.
- Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».
«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч