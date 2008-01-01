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    Кононов: «У «Спартака» период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Вставать с колен и двигаться дальше!»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после матча десятого тура РПЛ против «Уфы» (0:1) призвал команду не отчаиваться. У москвичей четыре поражения подряд.

    «В такие периоды могут быть и спады, и я верю, что у нас еще будут выигрыши. В любом случае мы будем бороться за каждое очко, за каждую победу.

    Сейчас у нас период, который нам нужно всем вместе перетерпеть. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!» – сказал Кононов.

    • В таблице москвичи опустились на седьмое место.
    • На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.
    • Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 00:14
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1376

      Антон bx14e 2 минуты назад

      У великого и честного Локомотива конкурентов то почти не осталось!
      -зенит тянут за уши всеми способами
      -цска со своим "1:0" играет настолько невзрачно,что хочется Газзаева вернуть(только при нем и при тех легионерах и наших ребятах было приятно смотреть и в европе болеть)
      -динамовское руководство,ровно как и так называемые футболисты,супернападающие,выиграть ни у кого не могут.зачем такие траты??
      -спартак в дерьме,и ни игроки,ни тренеры,ни руководители ничего не делают..
      -краснодар...конечно он порвет армейцев в ближайшем матче,но позор швейцарским этим не смоет..
      -тульский арсенал..команда арендных..зачем существует-загадка..
      -уфа-говно,москва-*******...или как говорилось в известном видеоролике..наоборот вроде)
      -рубин без Бердыева-хрень какая-то
      -Ростов...ну,получил бы от Локомотива.и получит в ответном матче.
      -Терек-хер пойми что за команда.Зачем существует? Машины раздавать за голы и Рахимова трудоустраивать..ах да,еще же кричать про продажность судьи..
      -Крылья жалко..Лобос,Анюков,Колодин,Ярошик,Тихонов,Карака,Бобер...в разное время,но могли...
      -Тамбов,Сочи,Оренбург,Мордовия,Анжи,и так далее...это совсем ни к чему)

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      Рейтинг: +17838

      VVM1964 16 минут назад

      А кто его на колени то поставил ?

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      Рейтинг: +1376

      Антон bx14e 22 минуты назад

      Я никогда не устану повторять:
      "Вернись,Романцев,в Спартак!
      Без тебя совсем тухляк"

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      Рейтинг: +1376

      Антон bx14e 27 минут назад

      Каким же надо быть наглым или глупым,чтобы не реагировать(делать вид) на то,что тебя не хотят тут видеть..
      Ну если тебя послали на х,то пойди,пожалуйста! и не хвост поджав,а с чувством собственного достоинства,с убеждением,что ты реально и действительно сделаешь так,что те,кто тебя послал,попросят вернуться обратно.тогда ты победитель!
      а так..кононов-дерьмо!

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      Рейтинг: +411

      Alejandrrro 32 минуты назад

      Только вот Спартак движется вниз. Двигаться дальше - в ФНЛ что ль?

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