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    Кононов: «Делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки. Готов быть в «Спартаке» до побед. Ждать сиюминутного результата не можем»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что может продолжать работать в команде. Москвичи потерпели четыре поражения подряд.

    «Делаю своe дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходится, у нас был сложный график. Возможно, это сказалось функционально.

    Готов работать в «Спартаке» до побед — это самое главное. На остальные темы не хочу говорить. Хочу напомнить, что ушло много игроков. Есть перестройка. Главный акционер говорил об этом. Ждать сиюминутного результата мы не можем», – сказал Кононов после поражения в десятом туре РПЛ от «Уфы» (0:1).

    • В таблице москвичи опустились на седьмое место.
    • На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.
    • Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7753

      Serjoga 28 секунд назад

      То есть после побед ты уйдешь? Тогда В Спартаке ты на долго!

      0
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      Рейтинг: +484

      SanInstructor 1 минуту назад

      Ну ****, подождём ещё несколько лет

      0
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      Рейтинг: +278

      S.K.V. 5 минут назад

      Все можно понять и простить,но ты же не вчера в Спартак пришел.

      1
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      Рейтинг: +1848

      Fancyfall 6 минут назад

      когда работают - видны результаты: поставленная игра, прогресс игроков, победы и очки.
      что наблюдаем мы: даже говорить не хочется.
      что шарпей делает 24 часа в сутки, кроме как зп получает, не известно.
      может, у него другое понимание работы?..

      1
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      Рейтинг: +7385

      alex1951 9 минут назад

      Конон ,не строй иллюзий.....Нет табэ жизни на планете Спартак.
      Все твои высказывания это ,как говорят в футболе, затяжка времени.
      Федюнчик имеет свои мысли....типа ,зачем тебя сбрасывать ,хуже то не будет....
      Ну,а с новага сезона ,как дадим залп из всех орудии)))

      0
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      Рейтинг: +399

      Иван Петров 1986 17 минут назад

      До чего же можно дойти из за бабок.

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