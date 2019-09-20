Кононов: «Делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки. Готов быть в «Спартаке» до побед. Ждать сиюминутного результата не можем»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что может продолжать работать в команде. Москвичи потерпели четыре поражения подряд.

«Делаю своe дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходится, у нас был сложный график. Возможно, это сказалось функционально.

Готов работать в «Спартаке» до побед — это самое главное. На остальные темы не хочу говорить. Хочу напомнить, что ушло много игроков. Есть перестройка. Главный акционер говорил об этом. Ждать сиюминутного результата мы не можем», – сказал Кононов после поражения в десятом туре РПЛ от «Уфы» (0:1).

В таблице москвичи опустились на седьмое место.

На следующей неделе «Спартак» сыграет в Кубке России с КАМАЗом.

Рауль Рианчо готов вернуться в «Спартак».

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч