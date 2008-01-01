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    Уткин – об отказе РФС регистрировать Кокорина: «В первый раз в этом кейсе произошло нечто действительно законное»

    РФС отказался регистрировать форварда Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России. Теперь «Зенит» сможет заявить футболиста только зимой. Ситуацию прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

    «Я ждал комментария клуба «Зенит». Потому что комментарий Сергея Семака эмоционален. С Семаком легко солидаризироваться, тем не менее в данном случае закон есть закон. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев называет причины отказа «процедурными» – ну да, весь закон является своего рода процедурой.

    Что касается Сергея Богдановича, то я очень хорошо понимаю: в глазах сопредседателя предвыборного штаба нового губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова следование букве закона может выглядеть досадным казусом.

    Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансокна. Но вообще-то, кажется, в первый раз в почти годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное. От и до, без понятий...» – написал в телеграме Уткин.

    • РФС уже прокомментировал свое решение.
    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

    Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии7
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      Рейтинг: +36

      Dizgen 5 минут назад

      Не думал что когда то скажу но ВАСЯ прав!!!

      0
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      Рейтинг: +3199

      paracetamol 11 минут назад

      Законно было бы морду тебе надраить, Вася!

      0
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      Рейтинг: +925

      kvm 16 минут назад

      миллер поплачется мюллеру и кокошу вернут в зад

      1
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      Рейтинг: +3369

      dinar7777dinar 25 минут назад

      Вася все правильно сказал . И этот гребень не играя ещё будет получать Лямы. И так толку ноль в футболе от него так ещё гребки бабки.

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      Рейтинг: +2

      orein51 > dinar7777dinar 11 минут назад

      6-й класс, русский язык, пишем так: "И этот гребень, не играя, ещё будет получать Лямы."

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      Рейтинг: +2648

      mopecekca > orein51 5 минут назад

      он татарин

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      Рейтинг: +892

      ААМ 34 минуты назад

      Чья бы корова мычала

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