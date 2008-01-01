Уткин – об отказе РФС регистрировать Кокорина: «В первый раз в этом кейсе произошло нечто действительно законное»

РФС отказался регистрировать форварда Александра Кокорина на осеннюю часть чемпионата России. Теперь «Зенит» сможет заявить футболиста только зимой. Ситуацию прокомментировал видеоблогер Василий Уткин.

«Я ждал комментария клуба «Зенит». Потому что комментарий Сергея Семака эмоционален. С Семаком легко солидаризироваться, тем не менее в данном случае закон есть закон. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев называет причины отказа «процедурными» – ну да, весь закон является своего рода процедурой.

Что касается Сергея Богдановича, то я очень хорошо понимаю: в глазах сопредседателя предвыборного штаба нового губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова следование букве закона может выглядеть досадным казусом.

Мне жаль, что Кокорину нельзя играть до нового трансокна. Но вообще-то, кажется, в первый раз в почти годичном кейсе Кокорина произошло нечто действительно законное. От и до, без понятий...» – написал в телеграме Уткин.

РФС уже прокомментировал свое решение.

Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.

Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.

Семак разнес РФС за отказ в регистрации Кокорина. Его могли заявить в порядке исключения