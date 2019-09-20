Медведев – об отказе в заявке Кокорина: «Таков закон. Ничего трагического не произошло»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отказ РФС зарегистрировать Александра Кокорина.

«Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках.

Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное – чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», – сказал функционер «Р-Спорт».