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    Медведев – об отказе в заявке Кокорина: «Таков закон. Ничего трагического не произошло»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал отказ РФС зарегистрировать Александра Кокорина.

    «Что здесь комментировать. Такой закон. Как понимаю, по процедурным вопросам и параметрам нам отказали. Есть определенная процедура, дело не только в сроках.

    Ничего трагического не произошло. Представьте, что УДО было бы позже. Самое главное – чтобы Александр вышел на игровую форму. С командой он тренироваться может. Запретов нет», – сказал функционер «Р-Спорт».

    • Кокорин во вторник вышел из исправительной колонии по УДО.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона.
    • Александр выступал за петербургскую команду с 2016 года и забил 34 гола в 92 матчах.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:15
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10917

      sssrspartak 6 минут назад

      слушал я вас терпеливо и внимательно и наконец понял:футболом у нас правят нули,и это мягко сказано!

      1
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      ...
      Рейтинг: +2843

      Рубинище > sssrspartak 2 минуты назад

      не только футболом

      0
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