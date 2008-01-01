Джикия не играет с «Уфой» из-за «мышечного переутомления». Зобнин – капитан «Спартака»

а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://bit.do/netcam
В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». Пресс-служба москвичей объяснила, почему не попал в заявку капитан Георгий Джикия.
«Капитан команды Георгий Джикия пропустит матч в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру», – информирует «Спартак».
- С капитанской повязкой на поле вышел Роман Зобнин.
- На 13 минуте Николай Рассказов забил в свои ворота.
- «Спартак» перед матчем шел в таблице РПЛ шестым.