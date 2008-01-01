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    Джикия не играет с «Уфой» из-за «мышечного переутомления». Зобнин – капитан «Спартака»

    В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». Пресс-служба москвичей объяснила, почему не попал в заявку капитан Георгий Джикия.

    «Капитан команды Георгий Джикия пропустит матч в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру», – информирует «Спартак».

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5

      melineurnyshev 59 минут назад

      а вы в курcе чтo влacти на дaнный мoмeнт мaccoво устанавливают кaмeры на всех дорогах cтраны что бы выбивaть дeньгу штрафaми. Но есть возможноcть обойти cистeму, я сам проверил и все oпиcaл, вот почитaйтe еcли не хотитe быть дурaком и платить за любоe нарушениe ---- http://bit.do/netcam

      0
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      Рейтинг: +2501

      пряник929 1 час назад

      похоже мышечный спазм у всей команды

      0
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      Рейтинг: +20079

      oyabun 1 час назад

      Ну это нормально. Чего стараться, быть лучшим в команде, если команды как таковой нет. Всё что было хорошего в Спартаке испортил тренеришка Кононов.

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