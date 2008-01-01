Джикия не играет с «Уфой» из-за «мышечного переутомления». Зобнин – капитан «Спартака»

В эти минуты проходит матч десятого тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком». Пресс-служба москвичей объяснила, почему не попал в заявку капитан Георгий Джикия.

«Капитан команды Георгий Джикия пропустит матч в целях профилактики из-за мышечного переутомления. Чтобы избежать мышечной травмы, тренерский и медицинский штабы приняли решение не включать защитника в заявку на игру», – информирует «Спартак».