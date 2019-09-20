«Ростов» – теннисисту Медведеву: «Не спешите переобуваться!»

Пресс-служба «Ростова» отреагировала на недавнее интервью теннисиста Даниила Медведева, в котором спортсмен признался, что «переобулся» и теперь болеет за «Зенит».

Клубный твиттер ростовчан пригласил теннисиста на «Ростов Арену».

«Не спешите переобуваться! Приглашаем вас с отцом на «Ростов Арену». Мы уже готовим матч и стадион под стиль вашего любимого вида спорта. И не забудьте ракетку, она пригодится», – говориться в сообщении для теннисиста.

«Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог. Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата. Но я побывал на мероприятии «Зенита». Мне вручили майку с номером 33. Было очень круто познакомиться с Кержаковым и Аршавиным. Так что я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд», – признавался ранее теннисист.

Теннисист Медведев: «До недавней поры поддерживал «Ростов» как мог. Побывав на мероприятии «Зенита», в какой-то мере «переобулся»