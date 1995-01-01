Газзаев – о поражениях российских клубов в ЛЕ: «Было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражения российских клубов в двух матчах группового этапа Лиги Европы.

«Это, конечно, провал. Эти поражения – удар по имиджу российского футбола, тревожный сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.

Сегодня было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню. Что касается ЦСКА, то нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли «Олимпиакосу» 0:4. А это уже нехорошая тенденция в еврокубковых матчах», – заявил обладатель кубка УЕФА.