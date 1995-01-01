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    Газзаев – о поражениях российских клубов в ЛЕ: «Было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал поражения российских клубов в двух матчах группового этапа Лиги Европы.

    «Это, конечно, провал. Эти поражения – удар по имиджу российского футбола, тревожный сигнал для нас. Ведь по играм наших команд в еврокубках мы судим о качестве отечественного футбола.

    Сегодня было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню. Что касается ЦСКА, то нельзя проводить такие эксперименты с составом в матчах такого уровня. А молодым игрокам «Краснодара», которые активно включаются в основной состав, пока, к сожалению, не хватает опыта. Но хочу подчеркнуть, что краснодарцы до этого проиграли «Олимпиакосу» 0:4. А это уже нехорошая тенденция в еврокубковых матчах», – заявил обладатель кубка УЕФА.

    • Армейцы проиграли в поединке Лиги Европы «Лудогорцу» со счетом 1:5.
    • Южане в том же турнире потерпели разгромное поражение от «Базеля» со счетом 0:5.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 07:26
    Комментарии4
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      Рейтинг: +781

      shikari__ 11 минут назад

      «Было видно, что европейский и российский футбол разные по уровню» сейчас бы такие заявления делать, по одному отдельному матчу. Газзаев уже депутат с ног до головы, к сожалению.

      1
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      Рейтинг: +590

      Дима Цэ 48 минут назад

      Вт и Ср уровень был хорошим, а вчера не тот уровень...

      0
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      Рейтинг: +1152

      CSKA471 1 час назад

      Ипать Болгария!!!! Еуропа

      0
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      Рейтинг: +750

      GSmall 1 час назад

      Ну так порту вынесли и все кудахкали что у нас лучший чемп,а теперь что?Как глоры ведут себя.Кто то выстрелил будто и все побежали топить за них

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