ЦСКА, пропустив пять мячей за 45 минут, провел худший тайм в истории российских клубов в еврокубках

ЦСКА в первом туре групповой стадии Лиги Европы крупно проиграл «Лудогорцу» (1:5).

Все голы российский клуб пропустил после перерыва и стал обладателем антирекорда в истории выступлений российских клубов в еврокубках.

В сезоне Лиги Европы-2014/15 «Краснодар» проиграл второй тайм выездного матча с «Вольфсбургом» со счетом 1:5.

Всего в своей российской истории ЦСКА четыре раза пропускал более трех мячей за один тайм в еврокубках.

Это случалось в матчах с «Мольде» (Лига чемпионов-1999/2000, 0:4), «Ромы» (Лига чемпионов-2014/2015, 0:4) и «Арсенала» (Лига Европы-2017/2018, 1:4).

Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах