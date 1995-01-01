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    Гончаренко: «ЦСКА и «Краснодар» будут в одинаково тяжeлом состоянии»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «Думаю, мы будем в одинаковом состоянии. В одинаково тяжeлом. И здесь уже надо проявлять характер», – сказал Гончаренко.

    • Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по московскому времени.
    • Армейцы проиграли в поединке Лиги Европы «Лудогорцу» со счетом 1:5.
    • Южане в том же турнире потерпели разгромное поражение от «Базеля» со счетом 0:5.

    Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах

    Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники

    Источник: «Чемпионат»

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