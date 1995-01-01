Гончаренко: «ЦСКА и «Краснодар» будут в одинаково тяжeлом состоянии»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Думаю, мы будем в одинаковом состоянии. В одинаково тяжeлом. И здесь уже надо проявлять характер», – сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 по московскому времени.

Армейцы проиграли в поединке Лиги Европы «Лудогорцу» со счетом 1:5.

Южане в том же турнире потерпели разгромное поражение от «Базеля» со счетом 0:5.

Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах

Не удивляйтесь провалу «Краснодара». Клуб всегда плохо играет в гостях, а этот «Базель» – хищники