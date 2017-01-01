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    Дивеев: «Я за всю команду извиняюсь за то, что мы так сыграли»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался после поражения своей команды от «Лудогорца» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    • Армейцы проиграли со счетом 1:5.
    • Российская команда побеждала по итогам первого тайма, но после перерыва пропустила пять безответных голов.

    «Может, они нас где-то чуть-чуть превосходили. Но можно сказать, что первый тайм вообще равный был. У них были моменты, у нас тоже. На второй мы вышли – 20 минут проиграли полностью. То, что происходило в перерыве, останется в команде. Гончаренко говорил играть так же, как в первом тайме, чуть добавить в прессинге – и всe. Записку тренера не видел.

    Оскорбления с трибун? Болельщикам могу сказать только одно. Спасибо им за то, что они приехали. Три часа провели в самолeте, пришли нас поддержать. Я за всю команду извиняюсь за то, что мы так сыграли. Будем доказывать в следующих матчах – с «Краснодаром», «Эспаньолом», «Уралом», – сказал Дивеев.

    Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах

    Источник: «Чемпионат»

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