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    Лига Европы. ЦСКА проиграл «Лудогорцу», пропустив пять голов во втором тайме

    В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5.

    Армейцы вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу Игоря Дивеева и сохранили преимущество до конца первого тайма. Однако вторую половину встречи российская команда вчистую провалила, пропустив пять безответных голов – отличились Вандерсон, Джоди Лукоки и трижды Клаудиу Кешеру.

    Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

    Лудогорец (Болгария) – ЦСКА (Россия) – 5:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дивеев, 11; 1:1 – Вандерсон, 47; 2:1 – Лукоки, 50; 3:1 – Кешеру, 52; 4:1 – Кешеру, 68; 5:1 – Кешеру (с пенальти), 73.

    «Лудогорец»: Ренан, Сисиньо, Григоре, Недялков, Форстер, Вандерсон, Баджи, Марселиньо (Гуральски, 74), Абель, Лукоки (Жорже Интима, 84), Кешеру (Битон, 86).

    ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Бийол (Чалов, 53), Обляков, Влашич, Нисимура (Ахметов, 54).

    Предупреждения: Сисиньо, 85 – Карпов, 61; Акинфеев, 72.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: «Бомбардир»

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    19.09.2019 23:52
    Комментарии97
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      Рейтинг: +600

      ДяДь ПашА 9 минут назад

      Ну что ребят какой счёт?

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      Рейтинг: +12230

      slavutiq70 14 минут назад

      Чмошный футбол,,,,,так даже Спартак не позорил,,,,,это что то с чем то,,,,

      0
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      Рейтинг: +2683

      мы_не_рабы 15 минут назад

      Чёрный четверг российского футбола! Есть русская пословица: " цыплят по осени считают!" Надеюсь что счёт будет в пользу наших клубов.

      0
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      Рейтинг: +3166

      paracetamol 37 минут назад

      Дыра в раме пропустила пять?
      Ничего, ему не привыкать!

      0
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      Рейтинг: +17

      ImpNaz.com 39 минут назад

      Лацио проиграл Клужу, это вообще никуда не годится, абалдеть!

      0
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      Рейтинг: +1347

      Томик 43 минуты назад

      Не расстраивайтесь, ребята. Это же настоящий монстр мирового футбола. Ему не зазорно проиграть. Это же не Ливерпуль какой-нибудь дохлый. Игорёк, ничего страшного, с каждым может случиться.

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      Рейтинг: +281

      MrRonRSM 45 минут назад

      И эти команды стремятся в лч??!! Они даже не могут норм сыграть (я даже не говорю о победе просто норм сыграть) с тир4 командами... забудьте про еврокубки пока не собирете состав и тренеров

      0
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      Рейтинг: +17799

      VVM1964 > MrRonRSM 42 минуты назад

      И даже думаю Краснодар туда пройдет , а вот ЦСКА в ЛЕ вряд ли выйдет , хотя ... еще очень много времени .

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      Рейтинг: +281

      MrRonRSM > VVM1964 40 минут назад

      ЦСКА купил себе туда абонемент, гинеру статус не позволит не быть в ек

      0
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      Рейтинг: +3166

      paracetamol > MrRonRSM 39 минут назад

      Где ты видел у нас тренеров?, Может Ганчаренка или пиджак в спаме за тренеров сойдут? Один Шпалыч тренер, да Семак на половинку тренера потянет. А остальные г-но!

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      Рейтинг: +281

      MrRonRSM > paracetamol 38 минут назад

      Так вот я и не вижу в них тренеров)) поэтому и написал чтобы искали

      0
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      Рейтинг: +12230

      slavutiq70 > paracetamol 13 минут назад

      Семак тренер???? ты болен,,,,,

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      Рейтинг: +112

      Алекс636363 46 минут назад

      в этом году пока идем на 29 месте по результату. это еще не все игры учтены, результат будет хуже

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      Рейтинг: +506

      Сенситив 46 минут назад

      как коняшки плакали в раздевалке, кто бы видел, слёзы лились бычьи, как-то так...))

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      Рейтинг: +112

      Алекс636363 48 минут назад

      тестовый матч - зенит-бенфика. если здесь проигрш, то забудем про ЛЧ через три года. пойду спать, из принципа не буду смотреть матч позорников ЦСКА-краснодар

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