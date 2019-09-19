Лига Европы. ЦСКА проиграл «Лудогорцу», пропустив пять голов во втором тайме

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях проиграл «Лудогорцу» со счетом 1:5.

Армейцы вышли вперед на 11-й минуте благодаря голу Игоря Дивеева и сохранили преимущество до конца первого тайма. Однако вторую половину встречи российская команда вчистую провалила, пропустив пять безответных голов – отличились Вандерсон, Джоди Лукоки и трижды Клаудиу Кешеру.

Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

Лудогорец (Болгария) – ЦСКА (Россия) – 5:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Дивеев, 11; 1:1 – Вандерсон, 47; 2:1 – Лукоки, 50; 3:1 – Кешеру, 52; 4:1 – Кешеру, 68; 5:1 – Кешеру (с пенальти), 73.

«Лудогорец»: Ренан, Сисиньо, Григоре, Недялков, Форстер, Вандерсон, Баджи, Марселиньо (Гуральски, 74), Абель, Лукоки (Жорже Интима, 84), Кешеру (Битон, 86).

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Бистрович, Кучаев (Лукас Сантос, 71), Бийол (Чалов, 53), Обляков, Влашич, Нисимура (Ахметов, 54).

Предупреждения: Сисиньо, 85 – Карпов, 61; Акинфеев, 72.

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