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    Дюков – Семину: «Пришел сентябрь, и для всех неожиданно оказалось, что надо играть еще где-то помимо Москвы»

    Президент РФС Александр Дюков ответил на критическое заявление главного тренера «Локомотива» Юрия Семина касательно календаря Премьер-лиги.

    «Пришел сентябрь, и для всех неожиданно оказалось, что надо играть еще где-то помимо Москвы. И нужно играть не только на натуральных полях. Это не первый случай, команды начинали и в более раннее время.

    Но этот вопрос находится в прерогативе РПЛ. Они могут разрешить играть только в Черкизове, могут запретить играть на искусственных газонах. Насчет календаря – это было решение лиги. И «Локомотив» его поддержал.

    Я с большим уважением отношусь к Семину, он очень умный человек и сильный менеджер. И он таким образом может поддавить лигу, часть ответственности переложить на кого-то.

    Что касается регламента, то мы видим возможность для его доработки. У нас нет регламента, который позволял бы решать такие спорные моменты. Дано поручение РПЛ, чтобы в будущем такие вопросы не возникали», – сказал Дюков.

    • В воскресенье, 22 сентября, «Локомотив» в гостях встретится с «Оренбургом».
    • Начало игры – в 11:30 по московскому времени.
    • В среду вечером команда Семина сыграла в Леверкузене с «Байером», стартовав в групповом этапе Лиги чемпионов с победы 2:1.

    Семин – о встрече с «Оренбургом»: «В футбол играют в 11:30? В это время завтракают. Кто поставил матч на такое время?»

    Источник: Sport24

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