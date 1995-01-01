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    Рабинер – о Кононове: «В очень похожей ситуации Гинер перетерпел и не уволил Слуцкого, и получил трехкратного чемпиона»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер написал статью, в которой объяснил, почему руководству «Спартака» до конца сезона не надо увольнять главного тренера Олега Кононова.

    «Вспоминаю о том, как в очень похожей ситуации, в том числе и по части отношения фанатов, Евгений Гинер в 2012 году перетерпел и не уволил Леонида Слуцкого, и на выходе получил тренера-трехкратного чемпиона», – написал Рабинер в своем твиттере, разместив ссылку на текст под заголовком «Оставить Кононова до конца сезона – это разумно».

    Ранее другой обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров заявил, что «все идет к тому, что матч «Спартака» с «Уфой» может стать для Кононова последним».

    • «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей.
    • Владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что Кононов будет работать как минимум до декабря.
    • «Спартак» сыграет с «Уфой» в пятницу, начало матча – в 17:30 мск.

    Источник: твиттер Игоря Рабинера

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии9
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      Рейтинг: +10899

      sssrspartak 2 минуты назад

      кононов не слуцкий !на качелях не качается!!

      0
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      Рейтинг: +26

      Олег Слюсарь 9 минут назад

      Ситуация не похожая.Не получитая у Кононова в Спартаке.Изначально было ясно что это временвй вариант.Теряют драгоценное время.Пару ярких матчей выдал Щюрле, и Кононов был тут не при чем.

      1
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      Рейтинг: +8525

      Диктор 21 минуту назад

      Уверяю вас,из Кононова чемпиона не получится,Галицкий увы много шансов давал ему.

      1
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      Рейтинг: +20699

      gol_kak_sokol 48 минут назад

      Неудачный заход. Я знаю много примеров, когда в бизнесе было жалко продавать убыточный актив, терпели и, в итоге, получали банкротство.

      3
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      Рейтинг: +14421

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В ЦСКА, в отличие от Спартака, всем рулит сам Гинер, поэтому мы и не видели слабостей Слуцкого. Федун же наблюдает со стороны, а Кононов самостоятельно не тянет. Нужен самостоятельный серьёзный тренер с характером.

      2
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      Рейтинг: +1766

      все_будет_AUDI 1 час назад

      Сравнил так сравнил. У кононова в любой ситуации даж лицо без эмоций.....со стеклянным взглядом

      3
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      Рейтинг: +152

      RJM555 > все_будет_AUDI 42 минуты назад

      что у одного что у другого противные рожи(рабинер кононов)

      0
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      Рейтинг: +809

      22 raza chemp > все_будет_AUDI 24 минуты назад

      Ага а то что Слуцкий с рожей как у психа раскачивается на скамейке ни че?

      1
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      Рейтинг: +18

      vmonomah17 1 час назад

      Это Спартак - здесь тренерам никаких шансов не дают. Им лучше с тренерами контракты на месяцы заключать, а не на годы: месяц отработал + продление еще на один месяц и т.д.

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