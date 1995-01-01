Рабинер – о Кононове: «В очень похожей ситуации Гинер перетерпел и не уволил Слуцкого и получил трехкратного чемпиона»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер написал статью, в которой объяснил, почему руководству «Спартака» до конца сезона не надо увольнять главного тренера Олега Кононова.

«Вспоминаю о том, как в очень похожей ситуации, в том числе и по части отношения фанатов, Евгений Гинер в 2012 году перетерпел и не уволил Леонида Слуцкого, и на выходе получил тренера-трехкратного чемпиона», – написал Рабинер в своем твиттере, разместив ссылку на текст под заголовком «Оставить Кононова до конца сезона – это разумно».

Ранее другой обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров заявил, что «все идет к тому, что матч «Спартака» с «Уфой» может стать для Кононова последним».