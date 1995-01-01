Журналист Егоров: «Все идет к тому, что матч «Спартака» с «Уфой» может стать для Кононова последним. Если проиграет»

Федун, может хватит мучить Кононова???...
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов может покинуть пост уже на этой неделе. Такой информацией обладает журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Все идет к тому, что матч с «Уфой» может стать для Олега Георгиевича последним. Если проиграет», – написал обозреватель в телеграм-канале.
- Владелец «Спартака» Леонид Федун заверил, что Кононов будет работать как минимум до октября.
- Тренер может возглавить украинское «Динамо».
- «Спартак» проиграл четыре из последних пяти матчей.