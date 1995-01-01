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    Журналист Егоров: «Все идет к тому, что матч «Спартака» с «Уфой» может стать для Кононова последним. Если проиграет»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов может покинуть пост уже на этой неделе. Такой информацией обладает журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Все идет к тому, что матч с «Уфой» может стать для Олега Георгиевича последним. Если проиграет», – написал обозреватель в телеграм-канале.

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 22:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14407

      DOCTOR PENALTY 6 минут назад

      Федун, может хватит мучить Кононова???...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      Ловкий Бубен 7 минут назад

      Если Уфа соберется как с Зенитом, то нонешний Спартак обыграет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      Я - легенда 24 минуты назад

      Ну а то, что Кононов будет работать в Спартак КАК МИНИМУМ ДО ДЕКАБРЯ, то, видно, была шутЬка от Федуна ))

      2
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      Рейтинг: +480

      dimmmka > Я - легенда 12 минут назад

      Федун просто тормозит. До декабря 2018. В запое год пролетел

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