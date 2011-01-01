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    Крыховяк: «Говорить о шансах «Локомотива» на выход в плей-офф пока рано»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу на «Байером» (2:1) в матче1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идем на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошел только один матч, нам еще предстоит играть против «Ювентуса» и «Атлетико». Мы будем биться до конца.

    Баринов? Рад, что он забил. Мы всей командой организовали высокий прессинг. Это помогло дважды отличиться», – сказал Крыховяк.

    • На 16-й минуте Крыховяк забил за «Локомотив» в игре против «Байера».
    • Баринов ударом из-за пределов штрафной забил победный гол.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2828

      AtticusFinch 14 минут назад

      скорее бессмысленно...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1310

      Фан666 22 минуты назад

      Третьими быть уже отлично

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