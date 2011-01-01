Крыховяк: «Говорить о шансах «Локомотива» на выход в плей-офф пока рано»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал победу на «Байером» (2:1) в матче1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы выиграли, набрали три очка, это сейчас самое важное. Начали хорошо, идем на первом месте. Говорить о шансах на выход в плей-офф пока рано, прошел только один матч, нам еще предстоит играть против «Ювентуса» и «Атлетико». Мы будем биться до конца.

Баринов? Рад, что он забил. Мы всей командой организовали высокий прессинг. Это помогло дважды отличиться», – сказал Крыховяк.