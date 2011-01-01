Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Гилерме – о победе над «Байером»: «Учимся на своих ошибках»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме высказался после победы своей команды над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Главный урок из прошлой ЛЧ – играть надeжно. В том году мы играли так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир. Лига чемпионов это не так, что ты вышел на поле, 15 минут вкатываешься и начинаешь играть. Здесь такого нет, надо сразу включаться.

    Сегодня мы вышли по-другому, играли надeжно и собрано. Мы учимся на своих ошибках. Мой сэйв в концовке – моя работа. Я должен спасать команду. Мы смотрели их игру, они владеют мячом. Я был готов, что надо будет выручать. Хорошо, что могу помогать команде.

    Сегодня была игра, когда в нашу победу никто не верил. Мы показали всем, что это не так. У нас много потерь – особенно Миранчуки. Мы показали, что можем справляться в такой ситуации. По самоотдаче это была наша лучшая игра, мы оставили всех себя на поле», – сказал Гилерме.

    • «Локомотив» в гостях обыграл «Байер» со счетом 2:1.
    • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.
    • По итогам 1-го тура групповой стадии ЛЧ команда Юрия Семина лидирует в группе D.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3704

      alp 4 минуты назад

      локо смотрелся очень интересно! молодцы, парни.. обыграть байер на их поле в ЛЧ - это круто!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Mister_Tomsk 9 минут назад

      Гиля реально выручил пару раз не плохо, особенно в конце!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +509

      Randy Ram 17 минут назад

      Да...17 лет Локо в гостях не побеждал в ЛЧ...) молодцы, что сказать!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73737
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru