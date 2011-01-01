Гилерме – о победе над «Байером»: «Учимся на своих ошибках»

Вратарь «Локомотива» Гилерме высказался после победы своей команды над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Главный урок из прошлой ЛЧ – играть надeжно. В том году мы играли так, как играли в РПЛ, а это совсем другой турнир. Лига чемпионов это не так, что ты вышел на поле, 15 минут вкатываешься и начинаешь играть. Здесь такого нет, надо сразу включаться.

Сегодня мы вышли по-другому, играли надeжно и собрано. Мы учимся на своих ошибках. Мой сэйв в концовке – моя работа. Я должен спасать команду. Мы смотрели их игру, они владеют мячом. Я был готов, что надо будет выручать. Хорошо, что могу помогать команде.

Сегодня была игра, когда в нашу победу никто не верил. Мы показали всем, что это не так. У нас много потерь – особенно Миранчуки. Мы показали, что можем справляться в такой ситуации. По самоотдаче это была наша лучшая игра, мы оставили всех себя на поле», – сказал Гилерме.

«Локомотив» в гостях обыграл «Байер» со счетом 2:1.

«Бомбардир» провел текстовую трансляцию встречи.

По итогам 1-го тура групповой стадии ЛЧ команда Юрия Семина лидирует в группе D.

«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»