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    Кикнадзе – о победе «Локомотива» над «Байером»: «То ли еще будет!»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над «Байером» (2:1). Решающий гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.

    «То ли еще будет!» – ответил Кикнадзе на поздравления с победой журналиста Алексея Андронова.

    • В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Атлетико».
    • По итогам первого тура россияне возглавляют группу.
    • В РПЛ «Локомотив» идет пятым.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: телеграм-канал Алексея Андронова

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