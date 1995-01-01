Кикнадзе – о победе «Локомотива» над «Байером»: «То ли еще будет!»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал победу команды в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над «Байером» (2:1). Решающий гол забил полузащитник Дмитрий Баринов.
«То ли еще будет!» – ответил Кикнадзе на поздравления с победой журналиста Алексея Андронова.
- В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Атлетико».
- По итогам первого тура россияне возглавляют группу.
- В РПЛ «Локомотив» идет пятым.
«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»