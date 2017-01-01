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    «Локомотив» впервые в истории начал групповой этап Лиги чемпионов с победы

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в гостях победил «Байер» (2:1). Никогда ранее москвичи не начинали соревнование с выигрыша.

    Всего «Локомотив» участвовал в групповом этапе главного еврокубка пять раз (включая нынешний). В прошлом сезоне россияне заняли в квартете последнее место.

    • В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Атлетико».
    • По итогам первого тура россияне возглавляют группу.
    • В РПЛ «Локомотив» идет пятым.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: Бомбардир.ру

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