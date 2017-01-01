«Локомотив» впервые в истории начал групповой этап Лиги чемпионов с победы

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в гостях победил «Байер» (2:1). Никогда ранее москвичи не начинали соревнование с выигрыша.
Всего «Локомотив» участвовал в групповом этапе главного еврокубка пять раз (включая нынешний). В прошлом сезоне россияне заняли в квартете последнее место.
- В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Атлетико».
- По итогам первого тура россияне возглавляют группу.
- В РПЛ «Локомотив» идет пятым.
«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»