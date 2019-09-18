Баринов голом из-за пределов штрафной вывел «Локомотив» вперед в матче с «Байером»

Это победа Шпалыча!
В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». На 37 минуте гостей вывел вперед голом из-за пределов штрафной россиянин Дмитрий Баринов.
До этого у «Локомотива» на 16 минуте отличился полузащитник Гжегож Крыховяк. Защитник россиян Бенедикт Хеведес поразил собственные ворота.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Германии.
- Согласно букмекерским котировкам, фаворитом матча является «Байер».
- В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал последним.