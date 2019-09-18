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    Баринов голом из-за пределов штрафной вывел «Локомотив» вперед в матче с «Байером»

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». На 37 минуте гостей вывел вперед голом из-за пределов штрафной россиянин Дмитрий Баринов.

    До этого у «Локомотива» на 16 минуте отличился полузащитник Гжегож Крыховяк. Защитник россиян Бенедикт Хеведес поразил собственные ворота.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Германии.
    • Согласно букмекерским котировкам, фаворитом матча является «Байер».
    • В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал последним.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2019 22:59
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3127

      paracetamol 18 минут назад

      Это победа Шпалыча!

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      Рейтинг: +42

      bulldojic 27 минут назад

      местами нервная игра Гильерме заставила вздрогнуть. Баринов-красавчик. но главными творцами, кажется, стали Крыховяк, в чуть большей степени-Игнатьев и особенно (по ходу подросший специально к этому матчу сантиметров на 40)-Чорлука

      0
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      Рейтинг: +3364

      Yev 45 минут назад

      Молодцы! Очень организованно, солидно без суеты отыграли и заслуженно победили!
      Баринов краса, работяга, моментально разобрался в ситуации и забил. Вот что значит настой от Палыча!!!

      2
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      Рейтинг: +1648

      anjaneri 45 минут назад

      Эта победа имени дядюшки Сэма..., старый лис, объегорил немцев...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1344

      Антон bx14e 58 минут назад

      Спасибо,Родной!
      Настоящая команда!
      Смолов удивил!

      0
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      Рейтинг: +5065

      Антибиотик > Антон bx14e 52 минуты назад

      Чем Смолов удивил? Как был бревном, таким и остался. Не убежать, не обыграть, не забить. Он, даже пас отдать нормально не может в голевой ситуации!!!

      2
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      Рейтинг: +1344

      Антон bx14e > Антибиотик 26 минут назад

      четверых обвел

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      Рейтинг: +249

      Artemka444 58 минут назад

      С победой!!!

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      Рейтинг: +1301

      Бомбардиръ 58 минут назад

      Молодцы!

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      Рейтинг: +26

      Slavyan50 RUS 59 минут назад

      Мужики!

      2
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      Рейтинг: +680

      ruded 59 минут назад

      модер пипу трет, вместо работы? Где тема с победой, чтоб поздравить Локо?

      3
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      Рейтинг: +29

      budget1 1 час назад

      ЛОКОМОТИВ МОЛОДЧИКИ

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