Баринов голом из-за пределов штрафной вывел «Локомотив» вперед в матче с «Байером»

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». На 37 минуте гостей вывел вперед голом из-за пределов штрафной россиянин Дмитрий Баринов.

До этого у «Локомотива» на 16 минуте отличился полузащитник Гжегож Крыховяк. Защитник россиян Бенедикт Хеведес поразил собственные ворота.