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    Крыховяк забил за «Локомотив» в игре против «Байера», через девять минут Хеведес отметился автоголом

    В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». Счет в игре открыл польский полузащитник гостей Гжегож Крыховяк.

    Поляк – лучший игрок «Локомотива» последних двух месяцев (согласно опросам болельщиков). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Германии.

    • После гола Крыховяка свои ворота поразил немец Бенедикт Хеведес.
    • Согласно букмекерским котировкам, фаворитом матча является «Байер».
    • В прошлом розыгрыше группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» финишировал последним.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2019 22:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 18 сентября 2019, 23:20

      Пока только наши и забивают. И чужим и своим

      1
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 18 сентября 2019, 22:58

      Заберите от нас Смолова!!!!!!!!!!! Бесплатно!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 сентября 2019, 22:58

      Хеведес прост решил чуть усложнить задачу. А то с такими косяками матч мог всухую закончиться. Болеем за Локо. Надеюсь, выиграют!

      1
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 18 сентября 2019, 22:51

      Локомотив!!!
      Надо выигрывать - главное, чаще бить по правильным воротам ( чужим) и не косячить в своей штрафной.
      Удачи!

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