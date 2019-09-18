Крыховяк забил за «Локомотив» в игре против «Байера», через девять минут Хеведес отметился автоголом

В эти минуты проходит матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Байером» и «Локомотивом». Счет в игре открыл польский полузащитник гостей Гжегож Крыховяк.

Поляк – лучший игрок «Локомотива» последних двух месяцев (согласно опросам болельщиков). «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Германии.