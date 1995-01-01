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    Медведев: «Был выбран правильный план на игру. Если бы не пенальти, неизвестно, как бы закончилась игра с «Лионом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона» (1:1).

    «Первая встреча всегда особенная, при этом мы не играли в Лиге чемпионов четыре года. Сегодня в составе вышли новички, которые практически не выступали в официальных матчах сезона, Караваев и Осорио. Матч был очень сложный, команда достойно играла, забила красивый мяч, а во втором тайме могла повторить это не раз.

    Главное — футболисты играли, боролись. Мы убедились в том, что уровень в Лиге чемпионов серьезный. «Лион» — очень сильная команда, у нее очень острые нападающие, которые обладают дриблингом и скоростью. Был выбран правильный план на игру, ведь «Зенит» противостоял сопернику на выезде, если бы не пенальти, неизвестно, как бы закончилась эта игра.

    «Хорошо видно, что Азмуну не надо было показывать карточку, он получил травму. Футболист «Лиона» нанес удар по икроножной мышце, Сердар не фолил. Мог сразу уйти, ведь Оздоев уже готовился его заменить, но он продолжил игру и забил прекрасный мяч, что показывает отношение к делу, которое есть в нашей команде. В перерыве стало ясно, что Азмун не сможет дальше играть, пришлось заменить.

    Я считаю, что связка Дзюбы и Дриусси неплохо продолжала действовать. Неслучайно именно с участием Артема возникали опасные моменты. Ничья на выезде в стартовом матче Лиги чемпионов — неплохой результат. Надо смотреть в будущее и готовиться к следующим играм», – сказал Медведев.

    • Петербургская команда сыграла во Франции вничью – 1:1. Сердар Азмун отличился на 41-й минуте, однако на 50-й минуте Мемфис Депай сравнял счет, забив с пенальти.
    • Следующий матч петербуржцы проведут на своем поле 2 октября. Соперник – «Бенфика».

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3049

      Дядя Серёжа 31 минуту назад

      Зачем слова с приставкой "если".

      0
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      Рейтинг: +2827

      RotBerg 37 минут назад

      Лейпциг будет первым, с остальными поборемся за 2 место

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