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    Семак: «Зенит» пропустил от «Лиона» с необязательного пенальти. Могли выиграть»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Петербургская команда сыграла во Франции вничью – 1:1.

    – Сложная игра, могли выиграть, могли и проиграть. Жалко, что пропустили с необязательного пенальти. «Лион» – хорошая команда, там собраны быстрые игроки. У нас более возрастная команда, поэтому пришлось внести некоторые коррективы.

    – Почему сыграли в три центральных защитника? Эта схема будет основной в выездных матчах?

    – Не стоит ждать ее во всех играх. У нас возрастная оборона, нам было бы сложно играть с быстрыми игроками атаки «Лиона» один в один. Поэтому постарались улучшить качества наших игроков с помощью другой схемы. Выход Караваева обусловлен сменой схемы, выход Дугласа в центре – тоже. Все ребята выглядели нормально.

    – Расстроились из-за результата?

    – Думаю, результат справедлив. Если бы пропустили с игры, было бы не так обидно. У нас были тоже моменты, пусть и не очень явные.

    – Насколько ощутимо то, что так долго не играли в Лиге чемпионов?

    – Конечно, это ощутимо. Скорости выше, нам чуть-чуть не хватало баланса, исполнительского мастерства, чтобы сыграть похладнокровнее. Иллюзий нет, будем работать.

    – В этой группе можно бороться за первое место?

    – Не будем строить иллюзий, а будем идти от игры к игре. Какие будут итоги, посмотрим. В теории все возможно.

    – «Лион» больше атаковал, они были лучше вас?

    – С точки зрения контроля и активности – да. С точки зрения создания моментов – сопоставимо. По реальным моментам было равенство.

    • «Зенит» с одним очком занимает второе место в своей группе.
    • Следующий матч петербуржцы проведут на своем поле 2 октября. Соперник – «Бенфика».

    Азмун забил с травмой, а Семак угадал с тактикой. Что мы увидели в первом матче «Зенита» в ЛЧ

    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +290

      Sanches65 42 минуты назад

      Где вчера был Семак непонятно, но матч он скорее всего не смотрел. 59 минута как не забил Лион? Таких моментов у зенита и близко не было.

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      Рейтинг: +33688

      MaxRnD 44 минуты назад

      Ошибочка вышла - в Сочи должен был быть сейчас Оздоев, а не Нобоа

      0
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