Семак: «Зенит» пропустил от «Лиона» с необязательного пенальти. Могли выиграть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». Петербургская команда сыграла во Франции вничью – 1:1.

– Сложная игра, могли выиграть, могли и проиграть. Жалко, что пропустили с необязательного пенальти. «Лион» – хорошая команда, там собраны быстрые игроки. У нас более возрастная команда, поэтому пришлось внести некоторые коррективы.

– Почему сыграли в три центральных защитника? Эта схема будет основной в выездных матчах?

– Не стоит ждать ее во всех играх. У нас возрастная оборона, нам было бы сложно играть с быстрыми игроками атаки «Лиона» один в один. Поэтому постарались улучшить качества наших игроков с помощью другой схемы. Выход Караваева обусловлен сменой схемы, выход Дугласа в центре – тоже. Все ребята выглядели нормально.

– Расстроились из-за результата?

– Думаю, результат справедлив. Если бы пропустили с игры, было бы не так обидно. У нас были тоже моменты, пусть и не очень явные.

– Насколько ощутимо то, что так долго не играли в Лиге чемпионов?

– Конечно, это ощутимо. Скорости выше, нам чуть-чуть не хватало баланса, исполнительского мастерства, чтобы сыграть похладнокровнее. Иллюзий нет, будем работать.

– В этой группе можно бороться за первое место?

– Не будем строить иллюзий, а будем идти от игры к игре. Какие будут итоги, посмотрим. В теории все возможно.

– «Лион» больше атаковал, они были лучше вас?

– С точки зрения контроля и активности – да. С точки зрения создания моментов – сопоставимо. По реальным моментам было равенство.

«Зенит» с одним очком занимает второе место в своей группе.

Следующий матч петербуржцы проведут на своем поле 2 октября. Соперник – «Бенфика».

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