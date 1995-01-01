Промес: «Думаю, «Аякс» сможет снова дойти по полуфинала ЛЧ»

Форвард «Аякса» Квинси Промес поделился эмоциями от победы над «Лиллем» (3:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Мне нравится играть на позиции «десятки». Да, «Лилль» пару раз был опасен, но наш вратарь Андре Онана продемонстрировал класс. И все же нельзя давать возникать подобным моментам, поэтому нам есть за что себя покритиковать. С другой стороны, когда выигрываешь 3:0, надо радоваться.

«Аякс» хотел набрать три очка, чтобы хорошо стартовать, ведь это был еще и домашний матч. У нас получилось. Учитывая результаты прошлого сезона, заданная «Аяксом» планка поднята высоко, и люди интересуются, сможем ли мы дойти до полуфинала в этом розыгрыше. Думаю, что сможем. Крупная победа со счетом 3:0 это подтверждает», – заявил голландец.