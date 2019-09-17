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    Лига чемпионов. «Ливерпуль» всухую проиграл «Наполи», «Зальцбург» разгромил «Генк» со счетом 6:2

    В группе Е Лиги чемпионов в первом туре встретились «Наполи» и «Ливерпуль». Итальянцы минимально победили благодаря голу Дриса Мертенса с пенальти.

    В другой игре «Зальцбург» крупно победил бельгийский «Генк». Хет-триком отметился норвежский нападающий. Гости заканчивали встречу в меньшинстве.

    Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур

    Наполи (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 2:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Мертенс, 82 (с пенальти); 2:0 – Льоренте, 90+2.

    Зальцбург (Австрия) – Генк (Бельгия) – 6:2 (5:1)

    Голы: 1:0 – Халанд, 2; 2:0 – Халанд, 34; 3:0 – Чхан; 3:1 – Лукуми, 40; 4:1 – Халанд, 45; 5:1 – Собослаи, 45+2; 5:2 – Самата, 52; 6:2 – Ульмер, 66.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2019 23:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12162

      slavutiq70 19 минут назад

      Ливер не гранд,,,хоть и выиграл ЛЧ,,,,но это из разряда как Порто,,,Стяуа,и Аякс выигрывали,,,гранд но второго уровня,,,

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      Рейтинг: +8530

      DeStar 22 минуты назад

      ливерпуль нежданчик. хотя были мысли, что в матче будет максы 1 гол. ну вышло 2, только оба от наполи, но я за них рад, они должны быть в плей офф

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