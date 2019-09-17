Лига чемпионов. «Ливерпуль» всухую проиграл «Наполи», «Зальцбург» разгромил «Генк» со счетом 6:2

В группе Е Лиги чемпионов в первом туре встретились «Наполи» и «Ливерпуль». Итальянцы минимально победили благодаря голу Дриса Мертенса с пенальти.

В другой игре «Зальцбург» крупно победил бельгийский «Генк». Хет-триком отметился норвежский нападающий. Гости заканчивали встречу в меньшинстве.

Лига чемпионов. Группа Е. 1-й тур

Наполи (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 2:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мертенс, 82 (с пенальти); 2:0 – Льоренте, 90+2.

Зальцбург (Австрия) – Генк (Бельгия) – 6:2 (5:1)

Голы: 1:0 – Халанд, 2; 2:0 – Халанд, 34; 3:0 – Чхан; 3:1 – Лукуми, 40; 4:1 – Халанд, 45; 5:1 – Собослаи, 45+2; 5:2 – Самата, 52; 6:2 – Ульмер, 66.

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