Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Семин: «Миранчук пропустит минимум месяц. Хеведес сможет сыграть с «Байером»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед стартовым матчем Лиги чемпионов с «Байером» рассказал о состоянии травмированных игроков.

    – У «Локомотива» много травмированных, сильная группа. Это самая сложная ситуация в вашей карьере?

    – Сложные ситуации возникают всегда, если травмируется один-два игрока. Сейчас травм переизбыток. Но мы должны выходить из этой ситуации. Старт Лиги чемпионов – хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий.

    – Расскажите о травмированных?

    Антон Миранчук перенес операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали – Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция – это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.

    – В каком состоянии Хеведес?

    – Бенедикт очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле, – сказал Семин.

    Ранее «Локомотив» сообщил, что Миранчук перенес успешную операцию в Германии.

    • Антон Миранчук получил повреждение в матче с «Сочи» (1:0) и был заменен на 17-й минуте.
    • В прошлом туре РПЛ травмировался его брат Алексей.
    • «Локомотив» встретится с «Байером» в среду, матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru