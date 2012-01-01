Семин: «Миранчук пропустит минимум месяц. Хеведес сможет сыграть с «Байером»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед стартовым матчем Лиги чемпионов с «Байером» рассказал о состоянии травмированных игроков.

– У «Локомотива» много травмированных, сильная группа. Это самая сложная ситуация в вашей карьере?

– Сложные ситуации возникают всегда, если травмируется один-два игрока. Сейчас травм переизбыток. Но мы должны выходить из этой ситуации. Старт Лиги чемпионов – хорошая мотивация. Я верю в футболистов, которые играют дважды в неделю и выходят на поле через два дня на третий.

– Расскажите о травмированных?

– Антон Миранчук перенес операцию и сыграть не сможет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали – Антон прилетел в Германию вместе с командой. Каждая операция – это минимум месяц. Надеюсь, он выйдет быстрее.

– В каком состоянии Хеведес?

– Бенедикт очень хочет сыграть. Думаю, он сможет выйти на поле, – сказал Семин.

Ранее «Локомотив» сообщил, что Миранчук перенес успешную операцию в Германии.