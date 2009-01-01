Антон Миранчук прооперирован в Германии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму в матче чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе.

Операцию проводили в Германии.

«Операция прошла успешно. Антон вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов против «Байера». Точные сроки реабилитации будут определены позднее», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.