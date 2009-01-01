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    Антон Миранчук прооперирован в Германии

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму в матче чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе.

    Операцию проводили в Германии.

    «Операция прошла успешно. Антон вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов против «Байера». Точные сроки реабилитации будут определены позднее», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7383

      parevg 1 час назад

      Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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