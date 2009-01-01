Антон Миранчук прооперирован в Германии

Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, получивший травму в матче чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе.
Операцию проводили в Германии.
«Операция прошла успешно. Антон вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов против «Байера». Точные сроки реабилитации будут определены позднее», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
- Антон Миранчук получил повреждение в матче с «Сочи» и был заменен на 17-й минуте.
- В прошлом туре травмировался его брат Алексей.
- В среду, «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Байером».