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    Антон Миранчук получил повреждение в матче с «Сочи». В прошлом туре травмировался его брат Алексей

    На 17 минуте матча девятого тура РПЛ против «Сочи» травму получил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Его заменил португальский форвард Эдер.

    В прошлом туре повреждение получил Алексей Миранчук, он вернется не раньше конца следующей недели. 18 сентября, в среду, «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Байером».

    • «Локомотив» выигрывает в Сочи и в онлайн-режиме идет в таблице четвертым.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сочи.
    • Сочинцы идут в таблице в зоне переходных матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5033

      Агасфер 40 минут назад

      В медицине подобное именуется законом парных органов.Скорейшего восстановления всем травмированным.

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