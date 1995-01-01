Антон Миранчук получил повреждение в матче с «Сочи». В прошлом туре травмировался его брат Алексей

В медицине подобное именуется законом парных органов.Скорейшего восстановления всем травмированным.
На 17 минуте матча девятого тура РПЛ против «Сочи» травму получил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Его заменил португальский форвард Эдер.
В прошлом туре повреждение получил Алексей Миранчук, он вернется не раньше конца следующей недели. 18 сентября, в среду, «Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов с «Байером».
- «Локомотив» выигрывает в Сочи и в онлайн-режиме идет в таблице четвертым.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сочи.
- Сочинцы идут в таблице в зоне переходных матчей.