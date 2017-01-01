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    Тренер Петренко: «Кокорин будет стажироваться в «Сочи», Мамаева хочет «Галатасарай»

    Футбольный тренер Александр Петренко, который судил матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева в исправительной колонии, рассказал об интересе к футболистам со стороны разных клубов.

    «Я позавчера с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО.

    Кокорин — в полнейшем [порядке]. Я с ним общался, спрашивал, как же он играет без наколенника после травмы. Он отвечает: да все нормально, я на ходу! Мамаев тоже хорош. У них было все наигранно, Мамаев не глядя отдает передачу, Кокорин принимает и забивает красавец-гол. И влет, и сверху», – сказал Петренко.

    Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о возможном переходе в клуб Кокорина.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1309

      general.lizyukov 18 минут назад

      >> Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО.

      Да легко, у нас тут дважды условно осужденный за границу регулярно катается - и этому выпишут нужную бумажку.
      Главное, ошейник со взрывчаткой надеть, шоб как с поля или базы вышел - хана )))

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      Рейтинг: +1268

      Борат 38 минут назад

      ждём обоих на поле, а в какой команде не столь важно!

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