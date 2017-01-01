Тренер Петренко: «Кокорин будет стажироваться в «Сочи», Мамаева хочет «Галатасарай»

Футбольный тренер Александр Петренко, который судил матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева в исправительной колонии, рассказал об интересе к футболистам со стороны разных клубов.

«Я позавчера с ними разговаривал после матча их команды против офицерского состава колонии. Саша говорит, что будет в ближайшее время, грубо говоря, стажироваться в «Сочи». Пашу хочет «Галатасарай», не знаю, как они смогут совместить этот вариант с условиями УДО.

Кокорин — в полнейшем [порядке]. Я с ним общался, спрашивал, как же он играет без наколенника после травмы. Он отвечает: да все нормально, я на ходу! Мамаев тоже хорош. У них было все наигранно, Мамаев не глядя отдает передачу, Кокорин принимает и забивает красавец-гол. И влет, и сверху», – сказал Петренко.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко опроверг информацию о возможном переходе в клуб Кокорина.