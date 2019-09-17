Адвокат Кокорина: «Вчера Александр подписал контракт с «Зенитом»

Адвокат нападающего Александра Кокорина Юрий Подалко рассказал, что его клиент 16 сентября подписал контракт с «Зенитом».

– Кокорин будет в составе «Зенита». Вчера было заключено соглашение.

– Но заявка уже закрыта.

– Это вопросы уже к «Зениту».

– Но он может теоретически сыграть до зимы?

– Скорее всего, да,

Сегодня Александр Кокорин, его брат Кирилл и экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев вышли на свободу из колонии по УДО.