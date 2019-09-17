Адвокат Кокорина: «Вчера Александр подписал контракт с «Зенитом»

" – Но заявка УЖЕ ЗАКРЫТА .
– Это вопросы уже к «Зениту». " - да по хрену , это же ЗЕНИТ - " что дозволено юпитеру не дозволено быку " ((((
Адвокат нападающего Александра Кокорина Юрий Подалко рассказал, что его клиент 16 сентября подписал контракт с «Зенитом».
– Кокорин будет в составе «Зенита». Вчера было заключено соглашение.
– Но заявка уже закрыта.
– Это вопросы уже к «Зениту».
– Но он может теоретически сыграть до зимы?
– Скорее всего, да,
Сегодня Александр Кокорин, его брат Кирилл и экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев вышли на свободу из колонии по УДО.
- В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
- Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и сейчас он свободный агент.
- Предполагался вариант, при котором Кокорин перейдет в «Сочи».