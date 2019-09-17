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    Адвокат Кокорина: «Вчера Александр подписал контракт с «Зенитом»

    Адвокат нападающего Александра Кокорина Юрий Подалко рассказал, что его клиент 16 сентября подписал контракт с «Зенитом».

    – Кокорин будет в составе «Зенита». Вчера было заключено соглашение.

    – Но заявка уже закрыта.

    – Это вопросы уже к «Зениту».

    – Но он может теоретически сыграть до зимы?

    – Скорее всего, да,

    Сегодня Александр Кокорин, его брат Кирилл и экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев вышли на свободу из колонии по УДО.

    • В октябре 2018 года Александр и Кирилл Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяца заключения.
    • Летом у Кокорина закончился контракт с «Зенитом» и сейчас он свободный агент.
    • Предполагался вариант, при котором Кокорин перейдет в «Сочи».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17700

      VVM1964 2 минуты назад

      " – Но заявка УЖЕ ЗАКРЫТА .
      – Это вопросы уже к «Зениту». " - да по хрену , это же ЗЕНИТ - " что дозволено юпитеру не дозволено быку " ((((

      0
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      Рейтинг: +1986

      кошмарик 32 минуты назад

      теперь Зенит и позор слова - синонимы

      1
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      Рейтинг: +1014

      Миша13 41 минуту назад

      Хорошее усиление для Зенита..молодцы.

      0
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      Рейтинг: +245

      dragoon000320 43 минуты назад

      надеюсь болельщики хорошо посвистят когда увидят его на поле

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -11268

      Январь 59 50 минут назад

      Надеюсь , для Кокорина- это хороший урок. Чем закончится история с Мамаевым- будем посмотреть.

      2
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      Рейтинг: +1453

      Фанат Рубина 57 минут назад

      позор зениту и рфс.. что заключают контракты с уголовниками!

      обычный человек после выхода оттуда, х*й на работу устроится.. а этих псевдо футболистов из за нашего сраного лимита все готовы взять. даже чемпион страны! просто ПОЗОР,.

      0
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      Рейтинг: +854

      ААМ 1 час назад

      Если все так, то это правильный ход с обеих сторон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Ads84 1 час назад

      новости на сайте Зенита об этом нет

      0
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      Рейтинг: +3766

      ivan-football-fan 1 час назад

      Помнится в СИЗО (или уже в тюрьме?) у Кокоши шибко ножки разболелись....
      Уже не болят?))

      4
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      Рейтинг: +292

      ALEX TARAN > ivan-football-fan 7 минут назад

      Он как узнал,что контракт,то сразу вскочил и начал кричать:"аллилуйя,я исцелён"...)))

      0
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      Рейтинг: +238

      MrNao1 1 час назад

      Всё, Зенит — чемпион! Всем спасибо, можете расходиться.

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