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    Хески: «Лэмпарду и Джеррарду проще получить нужную работу, чем людям с черным цветом кожи»

    Бывший игрок сборной Англии и «Ливерпуля» Эмил Хески заявил, что чернокожим тренерам удачно трудоустроиться гораздо сложнее, чем остальным.

    «Не могу объяснить, почему люди с черным цветом кожи вынуждены начинать со дна, а остальные могут получить работу где угодно. Для Лэмпарда и Джеррарда занять нужные посты было бы проще, 100 процентов. Я могу только предположить, что дело в цвете кожи.

    Можно привести пример с медалями. У Сола Кэмпбелла их больше, чем у Джеррарда. А Эшли Коул титулованнее любого из них. Это лучший футболист Англии своей эпохи, но ему предлагают начать тренерскую карьеру с командой «Челси» U-15.

    Все говорят, что нужно идти и добиваться результатов. Сборной Англии руководит тренер, который работал с «Мидлсбро» в АПЛ и не добился никаких успехов.
    У нас есть люди с ужасной репутацией, избивающие других, но они все еще на своих постах, а я все не могу подняться по карьерной лестнице. Могу лишь предположить, что существует мнение, что черные тренеры не подходят для этой профессии», – сказал Хески.

    • Хески завершил карьеру в 2016 году. В 2017 году Хески стал тренером «Эгертона», выступающего в Чеширской лиге, находящейся на уровне 11-го дивизиона в футбольной иерархии Англии.
    • Бывший одноклубник Хески, Стивен Джеррард, также завершил карьеру в 2016 году. В 2017-м он начал тренировать юношескую команду «Ливерпуля», а в 2018 году возглавил шотландский «Рейнджерс».

    Источник: The Times

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +5282

      Сильвербой 19 минут назад

      В ФИФА пожалуйся, безобразие просто!!!

      0
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      Рейтинг: +53

      Oldtrafford83 53 минуты назад

      Хватит уже ныть!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +381

      El_Chori 1 час назад

      Возможно в этом есть зерно, но может быть они просто лучше тебя, Эмиль?

      Сол Кэмпбелл защитник - а я что-то не вижу тренеров даже среди топовых защитников той эпохи. Как и Эшли. При всём моем уважении и любви к нему, он перкрасный боец, выдающийся краёк - но вряд ли этих качеств достаточно, чтобы быть тренером. Гаттузо, например, это доказывает. Да и много кто. И закончил играть он относительно недавно. Так что фигня всё это.

      Вон Виера тренерует. Хоть и не так успешно пока.

      0
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      Рейтинг: +6013

      Asbjorn 1 час назад

      может быть они просто хуже как тренеры чем Джеррард и Лэмпард,везде начинают искать расизм,в крови что ли это у них

      3
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      ...
      Рейтинг: +381

      El_Chori > Asbjorn 1 час назад

      Отмазки ищут.

      Иди тренировать баскетбольную команду :DD

      0
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      Рейтинг: +5823

      mihail200606 1 час назад

      Опять... Нашли теперь и здесь повод поныть..

      А че в хоккей не играют негры? Тоже дискриминация..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2930

      TOL47 1 час назад

      мы неместные нам дотации и зарплату как Лэмпарда, а работать мы нехотим

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2824

      AtticusFinch 1 час назад

      Началось в колхозе утро))и этот туда же))

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