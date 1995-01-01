Гендиректор «Тамбова»: «Григорян – человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала высказывание главного тренера команды Александра Григоряна после матча с ЦСКА (0:2).

«Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет. Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно», – сказала Коновалова.

Григорян прокомментировал матч с ЦСКА фразой «Не уверен, что буду пересматривать это говно».