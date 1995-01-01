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    Гендиректор «Тамбова»: «Григорян – человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет»

    Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала высказывание главного тренера команды Александра Григоряна после матча с ЦСКА (0:2).

    «Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет. Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно», – сказала Коновалова.

    Григорян прокомментировал матч с ЦСКА фразой «Не уверен, что буду пересматривать это говно».

    • После девяти туров «Тамбов» замыкает таблицу РПЛ с 5 очками.
    • В 10-м туре «Тамбов» встретится с «Ростовом».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии6
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      Рейтинг: +500

      dimag 7 минут назад

      Как же он, такой вспыльчивый, всю жизнь баб тренеровал?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14380

      DOCTOR PENALTY 37 минут назад

      "Беседу проведём, посоветуем не говниться..." Да прав он на 100%! И высказался для данной ситуации вполне корректно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      ALEX TARAN 1 час назад

      Армяшка как всегда жгёт,думаю,что нервы сдали...матч нечейный был,а кони самый стрёмный матч в сезоне показали,если бы у товарищей не удалился бы говорун,то 0:0 бы остался...не понимаю,как кони так отскакивают при такой стрёмной игре.в Европе пощады не будет...

      2
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      Рейтинг: +5817

      mihail200606 1 час назад

      На х... они его притянули.. Помоему только хуже себе сделали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10606

      Garrincha58 1 час назад

      человек вспыльчив,но он ведь был прав такую игру смотреть и обсуждать просто насилие над собой это действительно го...но и ещё с таким судейством

      5
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      ...
      Рейтинг: +2224

      JTherry > Garrincha58 48 минут назад

      Вилков прикормленный Гинером судейка, весь матч топил Тамбов, пока не красную не показал - не успокоился, а за что показал? за мат))) так Акинфееву надо сразу после начала матча красную показывать)))

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