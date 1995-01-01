Гендиректор «Тамбова»: «Григорян – человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет»

Как же он, такой вспыльчивый, всю жизнь баб тренеровал?
Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала высказывание главного тренера команды Александра Григоряна после матча с ЦСКА (0:2).
«Человек эмоциональный, вспылил. Санкций не будет. Беседу проведем, посоветуем высказываться корректно», – сказала Коновалова.
Григорян прокомментировал матч с ЦСКА фразой «Не уверен, что буду пересматривать это говно».
- После девяти туров «Тамбов» замыкает таблицу РПЛ с 5 очками.
- В 10-м туре «Тамбов» встретится с «Ростовом».