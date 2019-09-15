Семак – о Лиге чемпионов: «Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о шансах своей команды успешно выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

Соперники петербургской команды – «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».

Первый матч «Зенит» проведет во вторник в гостях у французов.

– Как восприняли результаты жеребьевки? «Зениту» не досталось по-настоящему топ-соперников, но при этом все команды сильные – «Лион», «Лейпциг», «Бенфика»...

– Мы не являемся фаворитами группы и не являемся аутсайдерами. Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти. Как и любая команда в нашей группе. Силы абсолютно соизмеримы. Надо готовиться к каждому матчу, выходить и играть, а дальше посмотрим, что получится.

– Четыре года «Зенит» не выступал в Лиге чемпионов. Это влияет?

- Конечно влияет. Если команда каждый год выступает в Лиге чемпионов, то футболисты становятся привычными к такому ритму игры, уровню, скоростям. Поэтому клубу, который впервые попадает в Лигу чемпионов или давно в ней не участвовал, безусловно, сложнее. Разница есть.

– Вы начинаете на выезде с «Лионом». Что можете сказать об этой команде?

– Одно время она вообще доминировала во французском чемпионате. Сейчас это тоже очень сильная команда. Они продали очень много игроков, но и купили на 100 миллионов евро. «Лион» любит атаковать и делает это очень хорошо. Кроме того, на выезде нам будут противостоять не только футболисты, но и французские болельщики. И нам будет, конечно, сложнее.

Семак: «Зенит» тратит адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов»