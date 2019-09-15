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    Семак – о Лиге чемпионов: «Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о шансах своей команды успешно выступить в групповом этапе Лиги чемпионов.

    – Как восприняли результаты жеребьевки? «Зениту» не досталось по-настоящему топ-соперников, но при этом все команды сильные – «Лион», «Лейпциг», «Бенфика»...

    – Мы не являемся фаворитами группы и не являемся аутсайдерами. Можем выйти в плей-офф, а можем и никуда не выйти. Как и любая команда в нашей группе. Силы абсолютно соизмеримы. Надо готовиться к каждому матчу, выходить и играть, а дальше посмотрим, что получится.

    – Четыре года «Зенит» не выступал в Лиге чемпионов. Это влияет?

    - Конечно влияет. Если команда каждый год выступает в Лиге чемпионов, то футболисты становятся привычными к такому ритму игры, уровню, скоростям. Поэтому клубу, который впервые попадает в Лигу чемпионов или давно в ней не участвовал, безусловно, сложнее. Разница есть.

    – Вы начинаете на выезде с «Лионом». Что можете сказать об этой команде?

    – Одно время она вообще доминировала во французском чемпионате. Сейчас это тоже очень сильная команда. Они продали очень много игроков, но и купили на 100 миллионов евро. «Лион» любит атаковать и делает это очень хорошо. Кроме того, на выезде нам будут противостоять не только футболисты, но и французские болельщики. И нам будет, конечно, сложнее.

    Семак: «Зенит» тратит адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов»

    Источник: «Российская газета»

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    Сегодня, 09:32
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2791

      woyser 10 минут назад

      Грамотно рассуждает. Группа абсолютно равная и ху есть ху, до конца будет не понятно. В общем будем смотреть и болеть! Всем нашим клубам удачи в Европе! Зенит, мы с тобой!!!

      0
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      Рейтинг: +3743

      ivan-football-fan 13 минут назад

      Какие шансы у блондинки встретить на улице динозавра?
      50 на 50
      Либо встретит, либо нет.

      0
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      Рейтинг: +281

      ALEX TARAN 1 час назад

      Какой плей-офф Серёжа,о чём ты говоришь? С вашей игрой которую ты привил,это максимум 3место... Хорошо было бы бенфику обойти...

      -1
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      Рейтинг: +2818

      AtticusFinch 1 час назад

      Скорее всего второй вариант!)как обычно)

      0
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      Рейтинг: +1835

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Вперед Зенит.
      Локо тоже удачи.

      3
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      Рейтинг: +190

      Я - легенда 2 часа назад

      Недавно я размышлял о судьбах нашего футбола. И пришёл вот к чему. Все наши прежние успехи были основаны ещё на школе советского футбола. Когда талантливых детей разыскивали по дворам, когда ребёнку можно было попасть в футбольную школу и дальше на честной, бесплатной основе, без взяток и т.д. Теперь эта школа утрачена, разрушена. В отечественных клубах играют российские ребята, которые так себе научились играть, но просто попали в обойму, а также иностранцы. Но суперкачественные иностранцы сюда, за редким исключением, понятное дело, не поедут. Поэтому мы имеем то, что имеем. К примеру, недавний живой пример: три клуба от России участвовали в квалификации в еврокубках - и ни один в итоге не смог её преодолеть.

      Да и не могли они в этих условиях её преодолеть. Поэтому НЕ НАДО ждать чудес и расстраиваться почём зря.

      Сейчас идёт определённое возрождение системы подготовки молодых российских футболистов. Но пройдут годы, прежде чем мы сумеем выйти на новый качественный уровень.

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      Рейтинг: +281

      ALEX TARAN > Я - легенда 46 минут назад

      Мы никогда не выйдем на новый уровень,если не поменять гнилую систему...пацаны со двора просто так не попадут,за всё нужно платить,причем огромные бабки,я знаю много случаев когда родителям приходится продавать квартиры,чтобы на них посмотрели на более высоком уровне,а дальше опять платить,только ещё больше,а гарантий никаких не дают,что ребенок обязательно попадёт в хороший клуб...вот и делай выводы...пока кругом жульё,ничего не поменяется...такая огромная страна с такими ресурсами,а играть не можем даже на уровне Исландии...(((Блин,Швейцария,Исландия,Норвегия вообще не умели играть,крохотные страны,а как сейчас играют...

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      Рейтинг: +5055

      Агасфер 2 часа назад

      Все пойдут на выход,кто сразу из группы вниз,а кто после первого раунда плей-офф.

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      Рейтинг: +281

      ALEX TARAN > Агасфер 34 минуты назад

      Блин,ребята какой плей-офф? Давайте будем объективно смотреть? Я конечно болею за все наши клубы в Европе,но нужно признать,что уровень не тот... Лейпциг будет первый,потом Лион,Бенфика? Ну может быть и то большой вопрос. А Лион однозначно завтра нашим надерёт зад учитывая что идут только восьмые,нужно цепляться за третье место и бенфику оставлять позади... Ну а Локо думаю,всем и так всё понятно...

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