Семак: «Зенит» тратит адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как реагирует на обсуждение финансовых возможностей своего клуба.

– Еще один стереотип в отношении «Зенита» – огромные зарплаты, неограниченные финансовые возможности клуба. Задевают эти разговоры?

– Абсолютно нет. Так говорят люди, которые, наверное, не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали игроков, и сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов.