Семак: «Зенит» тратит адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов»

Сёма, ты так поёшь, потому что у Зенита есть Газпром и огромные "адекватные" деньги, и нужно оправдывать покупки игрков по 20-30 миллионов. А вышел бы ты в ЛЧ, например, с Рубином или Ростовом, как в своё время Бердыев, и купили бы тебе не Малколма, а Подберёзкина под это дело, то и пел бы ты по-другому.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как реагирует на обсуждение финансовых возможностей своего клуба.
– Еще один стереотип в отношении «Зенита» – огромные зарплаты, неограниченные финансовые возможности клуба. Задевают эти разговоры?
– Абсолютно нет. Так говорят люди, которые, наверное, не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали игроков, и сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов.
- Минувшим летом «Зенит» потратил на усиление состава 66,7 миллиона евро.
- 60% трансферного бюджета ушло на покупку у «Барселоны» вингера Малкома.
- Другой участник группового этапа ЛЧ от России – «Локомотив» – заплатил за летних новичков почти в 3,5 раза меньше – 19,5 миллиона.