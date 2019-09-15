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    Семак: «Зенит» тратит адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как реагирует на обсуждение финансовых возможностей своего клуба.

    – Еще один стереотип в отношении «Зенита» – огромные зарплаты, неограниченные финансовые возможности клуба. Задевают эти разговоры?

    – Абсолютно нет. Так говорят люди, которые, наверное, не разбираются в некоторых вопросах. Посмотрите, сколько мы продали игроков, и сколько купили хотя бы за последние полтора года. Это адекватные деньги для команды, которая играет в Лиге чемпионов.

    • Минувшим летом «Зенит» потратил на усиление состава 66,7 миллиона евро.
    • 60% трансферного бюджета ушло на покупку у «Барселоны» вингера Малкома.
    • Другой участник группового этапа ЛЧ от России – «Локомотив» – заплатил за летних новичков почти в 3,5 раза меньше – 19,5 миллиона.

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +152

      Play 1 минуту назад

      Сёма, ты так поёшь, потому что у Зенита есть Газпром и огромные "адекватные" деньги, и нужно оправдывать покупки игрков по 20-30 миллионов. А вышел бы ты в ЛЧ, например, с Рубином или Ростовом, как в своё время Бердыев, и купили бы тебе не Малколма, а Подберёзкина под это дело, то и пел бы ты по-другому.

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      Рейтинг: +3032

      paracetamol 44 минуты назад

      Зенит самый нищий в группе ЛЧ.

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